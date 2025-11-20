اتفاق تلخ برای خبرنگار تبریزی پیش از جلسه وزیر اقتصاد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه در اتفاقی تلخ و ناباورانه قبل از شروع نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان‌شرقی که با حضور سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار می‌شد، یکی از خبرنگاران تبریز به نام احمد سجادی فر دچار ایست قلبی شد.

این اتفاق که در زمان ورود وزیر اقتصاد و هیئت همراه به سالن اتاق بازرگانی تبریز محل برگزاری جلسه رخ داد و منجر به تأخیر در آغاز این نشست شد.

با وقوع این حادثه، وی به بیمارستان منتقل شد اما متأسفانه تلاش‌ها برای نجات وی نتیجه‌بخش نبود و او جان به جان آفرین تسلیم کرد.

به گفته حاضران این خبرنگار سابقه بیماری قلبی داشته و عمل قلب باز انجام داده بود.