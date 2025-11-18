به گزارش خبرگزاری مهر، حسن نیک آذر روز سه شنبه به خبرنگاران گفت: در پی گزارش مسمومیت دانش آموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی یکی از مدارس غیر دولتی شهرستان اهر به فوریت‌های پزشکی تعداد ۵ آمبولانس به محل حادثه اعزام و ۳۶ دانش آموز به اورژانس بیمارستان باقرالعلوم منتقل شدند که شش دانش آموز در لحظه اول ترخیص شدند.

وی افزود: ۳۰ دانش آموز تحت انجام معاینات کامل و ارائه خدمات پزشکی لازم توسط تیم درمانی بیمارستان قرار گرفتند و خوشبختانه وضعیت تمامی مصدومان رضایت‌بخش تشخیص داده شد و کلیه این دانش‌آموزان از بیمارستان ترخیص شدند.

بنا به اظهار نظر دانش آموزان و مسئولان این مدرسه، دانش آموزان پایه پنجم و ششم که جهت انجام ورزش فوتسال به سالن ورزشی شهید عباسقلی زاده مراجعه کرده بودند در پی خروج لوله دودکش هیتر گرمایشی سالن ورزشی دچار مسمومیت و پس از مراجعه به مدرسه دچار سرگیجه و حالت تهوع شدند.