  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۹ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۱۷

رایزنی مقامات چین و روسیه درباره دفاع موشکی و ثبات راهبردی

وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای اعلام کرد که مقامات مسکو و پکن درباره دفاع موشکی و ثبات راهبردی رایزنی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، مقامات دو کشور چین و روسیه درباره دفاع موشکی و ثبات راهبردی با یکدیگر به رایزنی پرداختند.

بر اساس اعلام این رسانه، وزارت امور خارجه روسیه با انتشار بیانیه‌ای در این خصوص اعلام کرد: نمایندگان روسیه و چین در مسکو در مورد دفاع موشکی و جنبه‌های موشکی ثبات راهبردی رایزنی کردند.

آنطور که در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه روسیه آمده است، طرفین ضمن ابراز رضایت از سطح و کیفیت تعاملات دوجانبه، بر تعهد فیمابین به منظور تقویت بیشتر گفتگوها تاکید کردند.

