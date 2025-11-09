به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین امروز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: روسیه و چین سلاح‌های هسته‌ای آزمایش نمی‌کنند. پوتین دستوری مبنی بر شروع آماده‌سازی آزمایش‌های هسته‌ای نداده است؛ ابتدا باید بفهمیم که آیا روسیه به انجام این کار نیاز دارد یا خیر. تصمیم انجام آزمایش‌های هسته‌ای باید با دقت بررسی شود.

سخنگوی کاخ کرملین در این خصوص ادامه داد: پوتین بارها اعلام کرده است که روسیه به تعهدات خود در قبال ممنوعیت آزمایش‌های هسته‌ای پایبند است. اگر کشور دیگری تعهدات خود در زمینه منع آزمایش‌های هسته‌ای را نقض کند، روسیه برای حفظ برابری مجبور به انجام این کار خواهد بود.

دیمیتری پسکوف، اضافه کرد: بوروستنیک و پوسایدون فناوری‌های پیشرفته جهانی هستند؛ ممکن است در کشورهای دیگر ظاهر شوند، اما نه در آینده نزدیک. مسکو در مورد ادعاهای ترامپ در خصوص آزمایش هسته‌ای به توضیح واشنگتن نیاز دارد، زیرا این موضوع بسیار جدی است.