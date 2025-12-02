برگزاری نشست امنیتی روسیه و چین در مسکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، یک منبع آگاه در شورای امنیت روسیه اعلام کرد که سرگئی شویگو دبیر شورای امنیت روسیه و «وانگ یی» وزیر امور خارجه چین امروز در مسکو، دور جدیدی از رایزنیهای راهبردی امنیتی را برگزار میکنند.
بر اساس بیانیه شورای امنیت روسیه، دو طرف در این نشست درباره مسائل روز امنیت بینالمللی و منطقهای، تحولات آسیا-اقیانوسیه، همکاری در حوزههای نظامی و تعامل نهادهای امنیتی و اطلاعاتی دو کشور گفتوگو خواهند کرد.
پیشتر، «مائو نینگ» سخنگوی وزارت مور خارجه چین اعلام کرده بود که وانگ یی در روزهای ۱ و ۲ دسامبر به دعوت شویگو برای شرکت در این گفتوگوها به مسکو سفر میکند. این نشست، بیستمین دور از گفتگوهای امنیتی میان دو طرف است.
به گفته مقامهای چینی، در این دور از رایزنیها، مسکو و پکن دیدگاههای خود را درباره مسائل مهم راهبردی منطقهای و جهانی مطرح و موضوعات مرتبط با امنیت راهبردی دو کشور را بررسی خواهند کرد.
شویگو پیشتر در گفتوگو با خبرگزاری تاس تأکید کرده بود که سطح همکاری میان مسکو و پکن به سطحی بی سابقه رسیده و دو طرف قصد دارند گفتوگوهای امنیتی دوجانبه را بیش از پیش تقویت کنند. شویگو، اواخر فوریه نیز برای دیدار با «شی جینپینگ» رئیس جمهوری چین و وانگ یی به پکن سفر کرده بود.
نظر شما