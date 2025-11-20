به گزارش خبرنگار مهر جعفر قائم‌پناه، پنجشنبه شب در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین اظهار کرد: در توزیع درآمد نیز وضعیت استان خوشبختانه عادلانه‌تر از میانگین کشور است و درآمد سرانه خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب در جایگاه یازدهم و نهم کشور قرار دارند.

وی افزود: بخش عمده ارزش افزوده اقتصادی استان معادل ۱۱۸ همت، حدود ۵۷ درصد، از بخش صنعت تأمین می‌شود و سهم کشاورزی تنها ۱۱.۵ درصد است، که نشان‌دهنده ساختار صنعتی قوی قزوین است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور بحران کم‌آبی در استان را یک چالش اساسی خواند و اعلام کرد: از مجموع ۱ میلیارد و ۵۷۷ میلیون متر مکعب آب مصرفی استان، بیش از ۷۷ درصد از منابع زیرزمینی تأمین می‌شود که این وضعیت بسیار خطرناک است.

قائم‌پناه تأکید کرد که تأمین آب شرب در مناطق روستایی نیز با مشکل مواجه است و تنها ۵۹.۴ درصد جمعیت روستایی تحت پوشش آب شرب سالم قرار دارند و استان در این شاخص در رتبه بیست و نهم کشور قرار دارد.

وی با اشاره به افت سطح آب زیرزمینی استان گفت: از سال ۱۳۷۷ تاکنون، سطح آب زیرزمینی قزوین ۳۴ متر کاهش یافته است و میانگین افت سالانه ۱.۳ متر است. بیش‌تر مناطق استان در محدوده ‘مناطق ممنوعه’ برای برداشت آب قرار دارند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور افزود: حدود ۸۷ درصد آب مصرفی کشاورزی استان از منابع زیرزمینی تأمین می‌شود و ۱۶۸ روز در سال ۸۷۶ روستای استان با تنش آبی مواجه هستند. شش شهرستان استان درگیر بحران آب هستند. سدسازی و اقدامات زیرساختی به تنهایی کافی نیست و تنها راه نجات، اصلاح فوری الگوی کشت و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی است.

زیرساخت‌ها و هزینه‌های مسکن

قائم‌پناه به وضعیت زیرساخت‌های استان اشاره کرد و گفت: قزوین در بزرگراه‌ها رتبه ششم، در شبکه جمع‌آوری فاضلاب رتبه هشتم و در راه‌های روستایی آسفالت شده رتبه پانزدهم کشور را دارد با این حال، نسبت هزینه خالص مسکن به کل هزینه خانوار، رتبه چهارم کشور را دارد که نشان‌دهنده فشار اقتصادی قابل توجه بر مردم است.

موفقیت‌های اقتصادی و اشتغال

وی ضمن تقدیر از عملکرد استان در حوزه اشتغال، تصریح کرد: نرخ بیکاری استان قزوین تنها ۴.۱۴ درصد است و این استان در جایگاه نخست کشور قرار دارد. در شاخص عدالت توزیع ثروت نیز رتبه دوم کشور را کسب کرده است.

قائم‌پناه افزود: توسعه صنعت و صادرات استان باعث شده که قزوین به یکی از قطب‌های اقتصادی منطقه تبدیل شود و با وجود بحران آب، توانسته است رشد اقتصادی و اشتغال خود را حفظ کند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به اقدامات زیست‌محیطی و توسعه انرژی‌های پاک گفت: ظرفیت تولید برق خورشیدی استان طی یک سال گذشته از ۶.۷ مگاوات به ۴۲ مگاوات رسیده و رشد ۲۲ درصدی داشته است.

وی همچنین وضعیت آموزشی استان را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: نسبت دانش‌آموز به معلم و تراکم کلاس‌ها بهتر از میانگین کشور است و تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاه دولتی استان در جایگاه یازدهم کشور قرار دارد.



قائم‌پناه در پایان تأکید کرد: قزوین استانی با پتانسیل‌های اقتصادی و صنعتی بالا است اما بحران منابع آب، فشار هزینه‌های مسکن و تنش‌های روستایی نیازمند اقدامات فوری و اصلاح الگوی مصرف است و تنها با نگاه بلندمدت و مدیریت منابع می‌توان توسعه پایدار استان را تضمین کرد.