  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۳۰ آبان ۱۴۰۴، ۷:۲۸

احمدی: داروخانه‌ها از تامین اجتماعی فقط وعده شنیده‌اند

احمدی: داروخانه‌ها از تامین اجتماعی فقط وعده شنیده‌اند

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، از بدعهدی تأمین اجتماعی در پرداخت مطالبات معوق داروخانه‌ها، گلایه کرد.

هادی احمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، به بدعهدی تأمین اجتماعی در پرداخت مطالبات معوق داروخانه‌ها، اشاره کرد و گفت: تأمین اجتماعی، فقط مطالبات ماه‌های فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۴ را پرداخت کرده و هنوز ۶ ماه عقب است.

وی با اشاره به وعده‌های تأمین اجتماعی در پرداخت مطالبات معوق داروخانه‌ها، افزود: قرار بود مطالبات ۵ ماه را بپردازند که این طور نشد و فقط وعده می‌دهند و آبان هم به پایان رسید

مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، با انتقاد از نشان‌دار نبودن بودجه دارو، گفت: متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی به دلیل ناترازی که دارد، منابع مربوط به سهم ۹ بیست و هفتم بیمه شدگان را جای دیگری هزینه می‌کند.

احمدی از وجود ۵ همت چک برگشتی داروخانه‌ها خبر داد و اضافه کرد: تأمین اجتماعی می‌تواند از محل ۷۰ همت مصوبه سران، پول داروخانه‌ها را تسویه کند. زیرا، پرداختی بیمه تأمین اجتماعی به داروخانه‌ها، هر ماه ۲ همت است که بابت ۸ ماه مطالبات، حداکثر ۱۶ همت نیاز بود.

کد خبر 6663084
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها