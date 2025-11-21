هادی احمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، به بدعهدی تأمین اجتماعی در پرداخت مطالبات معوق داروخانهها، اشاره کرد و گفت: تأمین اجتماعی، فقط مطالبات ماههای فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۴ را پرداخت کرده و هنوز ۶ ماه عقب است.
وی با اشاره به وعدههای تأمین اجتماعی در پرداخت مطالبات معوق داروخانهها، افزود: قرار بود مطالبات ۵ ماه را بپردازند که این طور نشد و فقط وعده میدهند و آبان هم به پایان رسید
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، با انتقاد از نشاندار نبودن بودجه دارو، گفت: متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی به دلیل ناترازی که دارد، منابع مربوط به سهم ۹ بیست و هفتم بیمه شدگان را جای دیگری هزینه میکند.
احمدی از وجود ۵ همت چک برگشتی داروخانهها خبر داد و اضافه کرد: تأمین اجتماعی میتواند از محل ۷۰ همت مصوبه سران، پول داروخانهها را تسویه کند. زیرا، پرداختی بیمه تأمین اجتماعی به داروخانهها، هر ماه ۲ همت است که بابت ۸ ماه مطالبات، حداکثر ۱۶ همت نیاز بود.
