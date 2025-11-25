به گزارش خبرنگار مهر، حجم مطالبات داروخانهها از بیمه تأمین اجتماعی، در سال جاری که هشت ماه آن را سپری کرده ایم، به قدری زیاد شده است که داروخانههای سرپایی در بخش خصوصی کشور، تصمیم گرفتند نسخ تأمین اجتماعی را به صورت آزاد محاسبه کنند. در عین حال، انجمن داروسازان ایران، داروخانهها در راستای حمایت از بیمه شدگان و تکریم حقوق بیماران، داروخانهها را به صبوری فراخواند تا شاید تأمین اجتماعی نیز به وعده اش عمل کند.
سرانجام پس از نامه نگاریهای فراوان رئیس انجمن داروسازان ایران، با مقامات دولتی و سایر دستگاهها، سازمان تأمین اجتماعی این وعده را داد که ۵ ماه از مطالبات داروخانهها را تا پایان آبان ماه پرداخت کند.
این موضوع را شهرام غفاری معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی، در یک برنامه تلویزیونی وعده دادهبود.
حالا و پس از گذشت چهار روز از ماه آذر، پیگیریهای ما از انجمن داروسازان ایران؛ نشان میدهد که فقط همان دو ماه فروردین و اردیبهشت را دریافت کرده اند.
نظر شما