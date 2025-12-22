به گزارش خبرگزاری مهر، یارانه مرحله ۱۷۸ به مبلغ ۱۲۷ هزار و ۱۳۳ میلیارد ریال به حساب ۱۴ میلیون ۶۲۹ هزار و ۳۴ سرپرست خانوار در دهکهای چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.
سازمان هدفمندسازی تاکید کرد: مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وامهای سرپرستان وامگیرنده صورت گرفته است.
شایان ذکر است، بر اساس دهکبندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۴۲ میلیون و ۳۸۴ هزار و ۷۴۰ نفر در دهکهای چهارم تا نهم قرار دارند که یارانه نقدی آنها هر ماه به حساب سرپرستان این خانوارها توسط ٢٨ بانک عامل در سراسر کشور واریز میشود.
