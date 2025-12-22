  1. اقتصاد
یارانه دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد

یارانه نقدی مرحله ۱۷۸ مربوط به آذرماه ۱۴۰۴ به حساب سرپرستان خانوارهای دهک های چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.‎

به گزارش خبرگزاری مهر، یارانه مرحله ۱۷۸ به مبلغ ۱۲۷ هزار و ۱۳۳ میلیارد ریال به حساب ۱۴ میلیون ۶۲۹ هزار و ۳۴ سرپرست خانوار در دهک‌های چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.

سازمان هدفمندسازی تاکید کرد: مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وام‌های سرپرستان وام‌گیرنده صورت گرفته است.

شایان ذکر است، بر اساس دهک‌بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۴۲ میلیون و ۳۸۴ هزار و ۷۴۰ نفر در دهک‌های چهارم تا نهم قرار دارند که یارانه نقدی آنها هر ماه به حساب سرپرستان این خانوارها توسط ٢٨ بانک عامل در سراسر کشور واریز می‌شود.

طیبه بیات

