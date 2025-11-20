به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ خلبان «عزیز نصیرزاده» وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پنجمین نمایشگاه بین‌المللی «ایران ژئو» و نمایشگاه ملی مهندسی نقشه‌برداری اطلاعات مکانی که صبح امروز (پنجشنبه) در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، با تأکید بر اهمیت برگزاری رویدادهای بین‌المللی در حوزه‌های تخصصی اظهار داشت: کشورها در بسیاری از حوزه‌ها برای حل برخی مشکلات نیازمند یکدیگرند؛ لذا اگر چنین همایش‌هایی در سطح بین‌المللی برگزار و سیاست‌های مشترک برای مقابله با بحران‌های طبیعی اتخاذ شود، بسیار مفید خواهد بود؛ اما به شرط اینکه این همایش اثرگذار باشد.

امیر نصیرزاده افزود: یکی از حاضران در این مراسم، مثال زیبایی زدند و گفتند که «همایش‌ها مثل چوب کبریت‌اند؛ اگر روشن شود و در دست نگه داریم، دست را می‌سوزاند، اما اگر همان کبریت را به اجاق بزنیم و اجاق روشن شود، نتیجه‌اش پخت غذا و اثرگذاری است»؛ همایش هم همین است؛ اگر پشت سر آن در کشور اثر و خروجی نداشته باشیم، نهایت سودش چند مقاله و چند گواهی است.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح عنوان کرد: باید ببینیم که پنج دوره نمایشگاه ایران چه دستاوردی برای کشور داشته است و برای آینده چگونه باید برنامه‌ریزی کنیم.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت حکمرانی صحیح گفت: مهم‌ترین عامل توسعه‌یافتگی کشورها و ایجاد ثبات در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، حکمرانی درست است؛ لذا اگر ضعف‌هایی مشاهده می‌شود، به دلیل نقص در نحوه حکمرانی است. حکمرانی درست فقط و فقط مبتنی بر دانش و داده است، و تصمیم‌گیری درست، آینده‌نگری و تدوین راهبرد بدون بهره‌مندی از داده و اطلاعات امکان‌پذیر نیست.

امیر نصیرزاده یکی از مهم‌ترین داده‌های امروز جهان را «داده‌های مکانی» دانست و افزود: یکی از ضعف‌های ما در مدیریت کشور، عدم اطلاع از اهمیت این داده‌هاست. بسیاری از راهبردها و تصمیمات مبتنی بر داده مکانی نیستند؛ یا اصلاً تصمیمی گرفته نمی‌شود یا تصمیم، مبتنی بر دانش نیست.

وی با بیان مثال‌هایی درباره پیامدهای بی‌توجهی به داده‌های مکانی از مدیریت منابع آب گرفته تا مباحث آلودگی هوا، کشاورزی و صنعت، گفت: اگر مبتنی بر دانش عمل می‌کردیم، امروز می‌توانستیم پیامدهای خشکسالی را کنترل کنیم. سال‌ها پیش استادانی مانند پروفسور کردوانی درباره مدیریت منابع آبی هشدار دادند؛ اما گوش ندادیم. من امروز برخی کوه‌ها را چون میوه کرم‌خورده می‌بینم؛ از بس چاه‌زنی و دستکاری انجام شده است.

وزیر دفاع با انتقاد از نمونه‌های فقدان تصمیم‌گیری علمی اظهار داشت: در اصفهان رودخانه خشک است، اما کنار آن برنج کاشته‌اند، یا در سال‌های گذشته صنعت آب‌بَری مثل فولاد را در جایی ایجاد کردیم که آب نداشت؛ این یعنی تصمیم‌گیریِ بدون اتکاء بر بر داده.

امیر نصیرزاده خطاب به دانشمندان، پژوهشگران و فعالان حوزه اطلاعات مکانی گفت: این نمایشگاه باید اثرگذار باشد و مسئولان دولتی باید بیایند و توانمندی‌ها را ببینند. شما هم مسئولید که واقعیت‌ها و ظرفیت‌ها را درست ارائه کنید.

وی با اشاره به بازدید خود از نمایشگاه سال گذشته و مشاهده چند شرکت فعال در حوزه کاداستر گفت: چهار، پنج شرکت محصول مشابه ارائه داده بودند، اما فقط یکی اجرا شده بود. این نشان می‌دهد که باید فعالیت‌ها را توسعه دهیم. ما از این علم آن‌طور که باید بهره نبرده‌ایم. رئیس‌جمهور محترم بارها مطالبه کاداستر کرده است؛ چرا تمام نمی‌شود؟ چرا امروز و فردا می‌شود؟

وزیر دفاع با اشاره به تکالیف قانونی این وزارتخانه بیان کرد: در وزارت دفاع و سازمان جغرافیایی حتی پردیس اطلاعات جغرافیایی ایجاد شده است. طبق ماده ۱۰۲ برنامه هفتم، مکلفیم ظرفیت‌های موجود را در بخش غیرنظامی به کار بگیریم و بر این اساس، آمادگی کامل داریم که سرریز این ظرفیت‌ها را در اختیار کشور و بخش خصوصی قرار دهیم.

امیر نصیرزاده همچنین از ارائه طرحی به رئیس‌جمهور خبر داد و افزود: موضوع حکمرانی دیجیتال مبتنی بر داده را پیشنهاد دادم که در حال اجراست. امروز دهک‌بندی‌ها و یارانه‌ها مبتنی بر داده‌های دقیق نیست. ما می‌توانیم با سنجنده‌ها دقیق‌ترین اطلاعات را به‌دست بیاوریم و حتی شمارش میوه‌های روی درخت هم ممکن است.

وی عنوان کرد: فرسایش خاک، آلودگی هوا، مسائل صنایع، کشاورزی و همه حوزه‌ها باید مبتنی بر دانش و داده تحلیل و سیاست‌گذاری شوند. شما دانشمندان و فعالان این حوزه می‌توانید کشور را به سمتی ببرید که تصمیم‌گیری‌ها علمی و داده‌محور شود.

وزیر دفاع در پایان گفت: این مسئله از مطالبات جدی ما در سازمان است و من در دوره وزارتم با جدیت کامل آن را پیگیری خواهم کرد. ما آمادگی کامل داریم که این دانش را در اختیار بخش‌های مختلف کشور قرار دهیم.