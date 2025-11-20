به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا قنبری همزمان با شامگاه پنجشنبه و به مناسبت ایام فاطمیه در آئین «عهد همدلی» دامغان با حضور گسترده خادمان مواکب اربعین، مسئولان فرهنگی و جمعی از فعالان مردمی در این شهرستان گفت: موکب‌داری صرفاً یک فعالیت آئینی نیست؛ یک سرمایه اجتماعی عظیم است که پشتوانه قدرت نرم فرهنگی این استان محسوب می‌شود. ایثار، صبر، مدیریت مردمی و همدلی‌ای که در مواکب دیده می‌شود، ظرفیت‌هایی است که باید به‌صورت مستمر تقویت شود.

وی با اشاره به ضرورت حضور فعالانه مردم در میدان‌های اجتماعی گفت: امروز جامعه ما بیش از هر زمان نیازمند مقاومت مجاهدانه است؛ مقاومتی که تنها در عرصه نظامی تعریف نمی‌شود، بلکه در میدان خدمت، در سختی‌پذیری، در مسئولیت‌پذیری اجتماعی و در نگه‌داشت امید عمومی جلوه پیدا می‌کند. خادمان مواکب نمونه‌های واقعی این روحیه هستند.

قنبری افزود: مکتب حضرت زهرا (س)، مکتبی است که انسان را از نگاه منفعلانه دور می‌کند و او را وارد میدان اقدام، دفاع از حقیقت و مشارکت اجتماعی می‌سازد. این مکتب، سرچشمه جرئت معنوی است؛ همان جراتی که موکب‌داران در مسیر خدمت به زائران حسینی به نمایش گذاشتند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان در ادامه با تمجید از سابقه ریشه‌دار فعالیت‌های دینی در دامغان ادامه داد: دامغان از گذشته با پویش‌های مردمی، حرکت‌های فرهنگی و حضور اثرگذار جوانانش شناخته می‌شود. استمرار همین سرمایه انسانی است که موکب‌های این شهرستان را ممتاز و اثرگذار کرده است.

قنبری با بیان اینکه موکب‌داران فقط میزبان زائر نیستند؛ آنان سازندگان همبستگی، نشاط اجتماعی و مقاومت فرهنگی هستند، ابراز کرد: وقتی یک مجموعه مردمی در اوج خستگی، بی‌منت و با دلِ پاک خدمت می‌کند، در واقع بنیان‌های فرهنگی خود جامعه را مقاوم می‌سازد.