به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری عصر دوشنبه در نشست تجلیل از موکب‌داران جشن امت احمد (ص) و برگزیدگان مهرواره «هوای نو»، ضمن تبریک میلاد باسعادت امام محمد باقر (ع) و حلول ماه مبارک رجب، این ماه را آغاز فصل معنویت و فرصتی کم‌نظیر برای آمادگی روحی و معنوی جامعه در مسیر ورود به ماه مبارک رمضان عنوان کرد.

وی با اشاره به فرصت‌های معنوی ماه‌های رجب، شعبان اظهار کرد: این دو ماه، مقدمه‌ای برای حضور در مهمانی بزرگ پروردگار است و بهره‌گیری از ظرفیت‌هایی همچون استغفار، سحرخیزی و شب‌زنده‌داری می‌تواند زمینه‌ساز رشد معنوی فردی و اجتماعی باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه با اشاره به برگزاری جشن امت احمد (ص) گفت: مجموعه برنامه‌هایی که با همت موکب‌داران، کانون‌های فرهنگی و گروه‌های مردمی اجرا شد، یک اتفاق مهم، اثرگذار و تحول‌آفرین بود که نشان داد بستر انجام کارهای بزرگ فرهنگی در جامعه وجود دارد و هنوز ظرفیت‌های فراوانی در این حوزه قابل فعال‌سازی است.

حجت الاسلام غفوری با بیان اینکه هرچند به دلیل تداخل برنامه‌ها امکان حضور میدانی در جشن امت احمد (ص) برای وی فراهم نشد، افزود: گزارش‌ها، تصاویر و بازخوردهای دریافتی از دستگاه‌ها و اقشار مختلف نشان می‌دهد این رویداد با استقبال گسترده و ارزیابی بسیار مثبت همراه بوده و توانسته فضایی وحدت‌آفرین و بانشاط در لایه عمومی جامعه ایجاد کند.

وی ابتکار، خلاقیت و پیگیری را از عوامل اصلی موفقیت فعالیت‌های فرهنگی دانست و تصریح کرد: جامعه ما سرشار از نیروهای مؤمن، متعهد و خلاق به‌ویژه در میان جوانان است و اگر این ظرفیت‌ها با مدیریت جهادی، انسجام و هم‌افزایی همراه شود، می‌توان شاهد شکل‌گیری حرکت‌های بزرگ فرهنگی بود.

امام جمعه کرمانشاه با تأکید بر رویکرد مردمی در فعالیت‌های فرهنگی اظهار کرد: تجربه‌های موفقی همچون مراسم‌های محرم، موکب‌داری اربعین و جشن امت احمد (ص) نشان می‌دهد هر جا کار به مردم سپرده شده، نتایج ماندگار و اثرگذاری حاصل شده است و این همان نگاهی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره بر آن تأکید دارند.

حجت الاسلام غفوری ادامه داد: اعتماد به مجموعه‌های فرهنگی مردمی و حمایت از آنان، موجب شکوفایی استعدادها و بروز خلاقیت‌هایی می‌شود که دستگاه‌های رسمی به‌تنهایی قادر به تحقق آن نیستند و این سرمایه عظیم اجتماعی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی با تقدیر از رویکرد اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در حمایت و تسهیل‌گری فعالیت‌های مردمی گفت: این نگاه که دستگاه‌ها نقش پشتیبان و زمینه‌ساز داشته باشند و میدان عمل در اختیار مردم باشد، می‌تواند به یک الگوی پایدار در مدیریت فرهنگی استان تبدیل شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه با اشاره به تنوع مشارکت اقشار مختلف جامعه در این برنامه‌ها افزود: فعالیت‌های فرهنگی مردمی، مرزهای سنی، جنسیتی، شهری و روستایی را درنوردیده و همه اقشار از کودکان و نوجوانان تا جوانان و بزرگسالان می‌توانند در جایگاه خود نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشند.

حجت الاسلام غفوری در پایان با قدردانی از موکب‌داران، فعالان فرهنگی، هیئت‌ها و کانون‌های مردمی تأکید کرد: حمایت از این جریان‌های مردمی را از اولویت‌های کاری خود می‌دانم و امیدوارم با تداوم این مسیر، شاهد گسترش ابتکارات فرهنگی، تقویت همبستگی اجتماعی و تعمیق فعالیت‌های دینی و فرهنگی در استان کرمانشاه باشیم.