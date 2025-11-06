به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام یاسین حسینآبادی، رئیس دبیرخانه ستاد توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار کشور، عصر امروز در تشریح این رویداد گفت: بر اساس اقدام چهارم از بخش پنجم «سند توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار»، تشکیل مجمع مردمی تشکلهای مهدوی با محوریت آستان مقدس مسجد جمکران در دستور کار قرار گرفت و امروز شاهد تحقق آن هستیم.
وی افزود: دبیرخانه ستاد، پس از برگزاری نشستهای متعدد با فعالان حوزه مهدویت و بررسی پیشنهادهای مختلف، زمینهساز برپایی نخستین جلسه رسمی این مجمع شد که با استقبال فعالان مردمی همراه بود.
حسینآبادی با اشاره به تصویب کلیات اساسنامه مجمع اظهار کرد: کلیات اساسنامه با اتفاق نظر اعضا تصویب شد و بررسی جزئیات آن در نشستهای آینده ادامه خواهد یافت.
وی همچنین از برگزاری انتخابات هیئتمدیره خبر داد و گفت: از میان نمایندگان بیش از ۲۰ مجموعه مردمی حاضر، هفت نفر بهعنوان اعضای نخستین هیئتمدیره برگزیده شدند و مطابق مصوبه نشست، دو عضو دیگر نیز از سوی تولیت آستان مقدس مسجد جمکران به ترکیب هیئتمدیره افزوده خواهند شد.
رئیس دبیرخانه ستاد توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار کشور هدف اصلی تشکیل این مجمع را «همافزایی، حمایت و رفع موانع فعالیت مجموعههای مردمی مهدوی» برشمرد و افزود: مجمع مأموریت دارد ضمن شناسایی مجموعههای فعال، زمینه شکلگیری منظومهای منسجم از فعالیتهای مهدوی در سراسر کشور را فراهم کند.
در پایان این نشست، با انتخاب هیئتمدیره از میان اعضای منتخب، فعالیت رسمی مجمع مردمی تشکلهای مهدوی رسماً آغاز خواهد شد.
اعضای منتخب نخستین هیئتمدیره مجمع مردمی تشکلهای مهدوی فعال کشور به شرح زیر اعلام شدند:
حجتالاسلام والمسلمین محمد شجاعی، مسئول مؤسسه منتظران منجی
حجتالاسلام والمسلمین محمدصادق کفیل، مسئول جامعه فعالان مهدوی نصر موعود
حجتالاسلام والمسلمین علی صدوقی، مسئول هیئتمدیره مؤسسه تبلیغ و انفاق امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)
سرکار خانم معینالاسلام، مسئول مؤسسه جامعه زنان منتظر
حجتالاسلام والمسلمین وطنخواه، مسئول ستاد مردمی اجتماعات مهدوی
آقای رضازاده، مسئول مؤسسه عهد همدلی مشهد
حجتالاسلام والمسلمین مجتبی کلباسی، مسئول مرکز تخصصی مهدویت
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