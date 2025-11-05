رضایی: اصفهان پیشتاز در احیای رسم عاشورای فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محمد رضایی، مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان اصفهان، بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم ۲۵ آبان آبان اظهار کرد: حضور مردم در این مراسم در حالی رقم خورد که روز کاری و غیرتعطیل بود، اما شور انقلابی مردم در تمام شهرستانها، بهویژه در مرکز استان، جلوهای کمنظیر از پایبندی ملت ایران به آرمانهای انقلاب اسلامی را نشان داد.
وی با بیان اینکه دشمن اصلی انقلاب اسلامی همچنان آمریکاست و این مسئله مورد اتفاق مردم است، افزود: وحدت و همدلی ملت ایران در برابر تهدیدهای خارجی رمز پیروزی و تداوم اقتدار کشور است.
رضایی از برگزاری منظم هفتههای فرهنگی مرتبط با ایام فاطمیه و بسیج خبر داد و گفت: از ۱۱ تا ۲۴ آبانماه هفته هوافضای سپاه برگزار شد که مصادف با سالروز شهادت شهید تهرانیمقدم است، و پس از آن نیز هفته فاطمیه و بعدها هفته بسیج در اول تا سوم آذر ادامه خواهد یافت.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار استان با اشاره به نقش محوری شهدا در ترویج فرهنگ ایثار گفت: اصفهان سال گذشته برای ۱۲ شبانهروز بزرگترین رسم عاشورای فرهنگی کشور را اجرا کرد؛ با مشارکت بیش از ۵۰۰ روستا، ۱۱۰ شهر و صدها هیئت مذهبی که کاروان «اهالی بهشت» در آن حضور یافت و آئینهای تشییع شهدای گمنام را به شکلی باشکوه در سراسر استان برگزار کرد.
وی اضافه کرد: امسال نیز همزمان با دهه فاطمیه، استان میزبان ۱۴ شهید گمنام خواهد بود که چهار تن از آنان پس از تشییع در نقاط مختلف استان شامل نائین، شهرضا و دو مکان در شهر اصفهان به خاک سپرده میشوند.
رضایی با تأکید بر نقش فرهنگی حضور شهدای گمنام در شهرها گفت: این حرکت معنوی نهتنها یادآور فداکاری شهداست، بلکه بستری برای تازهکردن عهد مردم با آرمانهای انقلاب و گسترش معنویت اجتماعی محسوب میشود.
وی در پایان از فرمانداران، نهادهای لشکری و سپاه استان خواست همانند سالهای گذشته در اجرای برنامههای فرهنگی مرتبط با شهدا و دهه فاطمیه پیشگام باشند و افزود: با همت و پشتکار مجموعههای استانی، رسم عاشورای فرهنگی امسال نیز با شکوهی بیشتر برگزار خواهد شد.
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