۱۷ کشته و زخمی بر اثر انفجاری مرگبار در فیصل آباد پاکستان+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع خبری از کشته و زخمی شدن ۱۷ نفر بر اثر انفجاری در شهر فیصل آباد پاکستان خبر دادند.

این منابع بیان کردند که بر اثر انفجار در یک کارخانه در شهرفیصل آباد در استان پنجاب پاکستان دستکم ۱۰ نفر کشته و ۷ نفر دیگر زخمی شدند.

منابع خبری احتمال دادند که شمار زیادی نیز زیرآوار باشند.

چند روز قبل نیز انفجار مهیبی در یک کارخانه ترقه سازی در شهر حیدرآباد از توابع استان سند در جنوب پاکستان جان هفت نفر را گرفت و هفت نفر دیگر نیز زخمی شدند.

این انفجار باعث آتش سوزی گسترده در محل نیز شد که خساراتی را نیز به واحدهای مسکونی و فروشگاه های مجاور آن وارد کرد.