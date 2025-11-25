ارتش پاکستان حمله به افغانستان را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، اسلام آباد امروز سه‌شنبه ادعاهای مطرح شده از سوی دولت موقت افغانستان مبنی بر کشته شدن حداقل ۱۰ نفر در شرق این کشور در حملات هوایی شبانه نیروهای پاکستانی را رد کرد.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی دولت موقت افغانستان، گفته بود که ظاهراً پاکستان دیشب یک خانه غیرنظامی را در شهرستان گوربوز در ولایت خوست هدف قرار داده و ۱۰ نفر از جمله کودکان و یک زن را کشته است.

ارتش پاکستان این اتهام را رد کرد.

سپهبد احمد شریف چودری سخنگوی ارتش پاکستان در راولپندی به خبرنگاران گفت که ادعاهای کابل «بی‌اساس» است.

چودری گفت: هر زمان که پاکستان حمله می‌کند، این کار را آشکارا انجام می‌دهد.

وی سپس افزود که «جنگ اسلام‌آباد علیه تروریست‌ها است، نه افغان‌ها.»