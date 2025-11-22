به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، روابط عمومی ارتش پاکستان (ISPR) در بیانیه‌ای اعلام کرد که عملیاتی در منطقه بنو در خیبر پختونخواه که بر اساس اطلاعات امنیتی انجام شد، ۸ شبه‌نظامی کشته شدند.

در بیانیه روابط عمومی ارتش پاکستان در این خصوص آمده است: در این عملیات تعداد زیادی سلاح و مهمات کشف شد و این موضوع نشان دهنده تمرکز قابل توجه فعالیت‌های مبتنی بر اطلاعات در منطقه و تقویت همکاری میان نیروهای امنیتی است.

ارتش پاکستان پیش تر اعلام کرده بود که در تاریخ ۱۰ نوامبر، ۲۰ نفر و در تاریخ ۲۰ نوامبر، ۳۰ نفر از شبه‌نظامی را کشته است.

گفتنی است، حملات مسلحانه در پاکستان به‌ویژه در ایالت‌های خیبر پختونخواه و بلوچستان که با افغانستان هم مرز هستند، متمرکز شده‌است.