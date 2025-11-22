  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۵۰

پاکستان: ۸ شبه‌نظامی در خیبر پختونخواه کشته شدند

پاکستان: ۸ شبه‌نظامی در خیبر پختونخواه کشته شدند

پاکستان اعلام کرد که در عملیاتی علیه گروه‌های مسلح در ایالت خیبر پختونخواه در مرز با افغانستان، ۸ شبه‌نظامی کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، روابط عمومی ارتش پاکستان (ISPR) در بیانیه‌ای اعلام کرد که عملیاتی در منطقه بنو در خیبر پختونخواه که بر اساس اطلاعات امنیتی انجام شد، ۸ شبه‌نظامی کشته شدند.

در بیانیه روابط عمومی ارتش پاکستان در این خصوص آمده است: در این عملیات تعداد زیادی سلاح و مهمات کشف شد و این موضوع نشان دهنده تمرکز قابل توجه فعالیت‌های مبتنی بر اطلاعات در منطقه و تقویت همکاری میان نیروهای امنیتی است.

ارتش پاکستان پیش تر اعلام کرده بود که در تاریخ ۱۰ نوامبر، ۲۰ نفر و در تاریخ ۲۰ نوامبر، ۳۰ نفر از شبه‌نظامی را کشته است.

گفتنی است، حملات مسلحانه در پاکستان به‌ویژه در ایالت‌های خیبر پختونخواه و بلوچستان که با افغانستان هم مرز هستند، متمرکز شده‌است.

کد مطلب 6664898

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها