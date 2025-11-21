بانک مرکزی: تبلیغات وام در فضای مجازی کلاهبرداری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، به اطلاع هموطنان گرامی می‌رساند برخی افراد سودجو در شبکه‌های اجتماعی با راه‌اندازی صفحه‌های جعلی، اقدام به تبلیغات در خصوص پرداخت وام تحت عناوین مختلف کرده‌اند که این صفحات صرفاً دامی برای کلاهبرداری، از بین بردن سرمایه افراد و جذب مخاطب است. تاکید می‌شود هرگز لینک‌های معرفی شده این صفحات را کلیک نکنید.

تمام صفحات مرتبط با اعطای وام که در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام و تلگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی در حال فعالیت می‌باشند هیچ‌گونه ارتباطی با بانک مرکزی و شبکه بانکی ندارند و برای معرفی خود از آرم و عنوان بانک مرکزی و شبکه بانکی سوءاستفاده می‌کنند.

بر همین اساس از هموطنان تقاضا می‌شود هوشیار باشند و هرگز به این تبلیغات فریبنده که صرفاً با هدف کلاهبرداری منتشر می‌شود توجه نکنند. ضمناً اطلاع‌رسانی درباره هرگونه تسهیلات بانکی صرفاً از پایگاه رسمی اطلاع‌رسانی بانک مرکزی و شبکه بانکی معتبر است.