امام جمعه ایرانشهر: حضرت فاطمه الگوی جاودانه برای زنان عالم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عیسی بزمانی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه ایرانشهر بیان کرد: حضور در مراسم ایام عزاداری فاطمیه، ضمن بهره گرفتن از برکات معنوی آن، فرصتی برای تقویت ایمان و شناخت الگوی زن مسلمان از منظر اسلام است.

امام جمعه ایرانشهر به مناسبت پنجم آذرماه، سالروز تأسیس بسیج مستضعفین به فرمان امام خمینی (ره) اشاره کرد و تفکر بسیجی را فراتر از یک ساختار سازمانی دانست و گفت: فرهنگ بسیج بر پایه ایثار، مقاومت، آگاهی، بصیرت و امیدآفرینی بنا شده است؛ فرهنگی که در تمامی برهه‌های انقلاب، از دفاع مقدس تا دوران سازندگی و بحران‌هایی چون کرونا، خود را در خدمت مردم و نظام اسلامی ثابت کرده است.

تفکر بسیجی همان تفکر جبهه‌های مقاومت است

حجت الاسلام بزمانی با تأکید بر نقش الهام‌بخش بسیج در سطح منطقه خاطرنشان کرد: تفکر بسیجی امروز در قالب جبهه‌های مقاومت همچون حزب‌الله لبنان، انصارالله یمن و حشدالشعبی عراق تجلی یافته و نشان می‌دهد که این فرهنگ، فراتر از مرزهای جغرافیایی، روحیه ایثار و مقاومت را زنده کرده است.

وی افزود: بسیج در عرصه‌های محرومیت‌زدایی، کمک‌های مؤمنانه، و خدمت به مردم حضوری چشمگیر دارد و این تلاش‌ها باعث افزایش اعتماد عمومی و خلق سرمایه اجتماعی برای نظام اسلامی شده است. امروز بسیج باید در خط مقدم جهاد تبیین نقش‌آفرینی کند تا جریان تحریف، همبستگی مردم و اقتدار نظام را هدف قرار ندهد.

روح فاطمی و تفکر بسیجی حافظ جامعه از فتنه‌ها است

‌امام جمعه ایرانشهر در پایان ضمن اشاره به وظیفه بسیج در بازنمایی مشکلات و گفتمان‌سازی در مسیر اقتدار نظام، بر اهمیت تقویت نقاط مشترک ملی، دینی و اجتماعی میان مردم تأکید کرد و گفت: اگر روح فاطمی در خانواده‌ها و تفکر بسیجی در جامعه زنده بماند، امت اسلامی از هر فتنه و تحریف مصون خواهد ماند.