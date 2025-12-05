  1. استانها
امام جمعه ایرانشهر: جنبش های دانشجویی ستون اقتدار کشور هستند

ایرانشهر - امام جمعه ایرانشهر گفت: جنبش دانشجویی باید در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و حفظ انسجام ملی گام بردارد و اجازه ندهد دشمنان با جنگ شناختی، اتحاد ملت را هدف قرار دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عیسی بزمانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ایرانشهر، نقش دانشجویان را در تقویت انسجام ملی و مقابله با جنگ نرم دشمن تعیین‌کننده دانست.

امام جمعه ایرانشهر با اشاره به فرارسیدن روز ۱۶ آذر، روز دانشجو، اظهار کرد: دانشگاه و دانشگاهیان موتور محرکه جامعه‌اند و همواره در حساس‌ترین برهه‌های تاریخ انقلاب، پیشگام مبارزه با سلطه‌طلبی بیگانگان بوده‌اند. جنبش دانشجویی امروز نیز باید این رسالت تاریخی خود را در حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی به‌جد دنبال کند.

حجت الاسلام بزمانی در تبیین اهمیت تاریخی این روز گفت: در سال ۱۳۵۸ نیز با تسخیر لانه جاسوسی برگ زرینی در کارنامه استکبارستیزی ملت ایران رقم زد. امروز نیز این قشر جوان باید در خط مقدم مقابله با جنگ شناختی دشمن باقی بماند.

وی افزود: نظام سلطه درصدد تضعیف انسجام ملی است، اما همین دانشجویان می‌توانند با همراهی مردم و رهبری، پایه‌های مقاومت و تاب‌آوری کشور را تقویت کنند.

امام جمعه ایرانشهر همچنین با گرامیداشت میلاد حضرت زهرا (سلام الله علیها)، از زن مسلمان ایرانی به عنوان الگوی متعادل و فعال در جهان اسلام یاد کرد و گفت: زن ایرانی نشان داده که در عین پایبندی به ارزش‌های دینی، می‌تواند در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی نقش‌آفرین باشد.

