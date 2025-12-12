امام جمعه ایرانشهر خواستار برخورد قاطع با عوامل حادثه تروریستی لار شد

به گزارش خبرنگار مهر حجتالاسلام عیسی بزمانی، در خطبههای نماز جمعه این هفته ایرانشهر با محکومیت جنایات مزدوران استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن مرزداران کشور، گفت: این شهیدان جانبرکف، امنیت مردم را با نثار جان خود تضمین کردند و مسیر خدمت به نظام اسلامی، حتی به بهای جان، ادامه خواهد یافت.
امام جمعه ایرانشهر ضمن تسلیت شهادت این عزیزان به خانوادههای آنان، خواستار برخورد قاطع با عوامل ناامنی و مزدوران دشمن شد.
حجتالاسلام بزمانی با اشاره به رزمایش «سهند ۲۰۲۵» در استان آذربایجان شرقی، این رزمایش را نقطه عطفی در ارتقای دیپلماسی دفاعی نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: حضور بیش از ۱۰ کشور در این رزمایش حضور پیدا کردند. در این رزمایش، بیانگر جایگاه ایران به عنوان شریک راهبردی و قابل اعتماد است.
وی تصریح کرد: اجرای این رزمایش توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پیام روشنی برای دشمنان داشت و نشان داد که سپاه نیرویی ضدتروریسم و قابل اتکا در تأمین امنیت منطقه است.
امام جمعه ایرانشهر همچنین نسبت به گسترش برخی ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی هشدار داد و افزود: دشمن از این رویدادها برای عملیات روانی استفاده میکند و لازم است متولیان امر با قانونشکنیها و رفتارهای مغایر با هویت دینی و انقلابی جامعه برخورد جدی داشته باشند.
