  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۶

امام جمعه ایرانشهر خواستار برخورد قاطع با عوامل حادثه تروریستی لار شد

امام جمعه ایرانشهر خواستار برخورد قاطع با عوامل حادثه تروریستی لار شد

ایرانشهر - خطیب جمعه ایرانشهر گفت: شهدا امنیت مردم را با نثار جان خود تضمین کردند؛ مسئولان باید با عوامل ناامنی و مزدوران دشمن در استان با قاطعیت برخورد کنند.

به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام عیسی بزمانی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ایرانشهر با محکومیت جنایات مزدوران استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن مرزداران کشور، گفت: این شهیدان جان‌برکف، امنیت مردم را با نثار جان خود تضمین کردند و مسیر خدمت به نظام اسلامی، حتی به بهای جان، ادامه خواهد یافت.

امام جمعه ایرانشهر ضمن تسلیت شهادت این عزیزان به خانواده‌های آنان، خواستار برخورد قاطع با عوامل ناامنی و مزدوران دشمن شد.

حجت‌الاسلام بزمانی با اشاره به رزمایش «سهند ۲۰۲۵» در استان آذربایجان شرقی، این رزمایش را نقطه عطفی در ارتقای دیپلماسی دفاعی نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: حضور بیش از ۱۰ کشور در این رزمایش حضور پیدا کردند. در این رزمایش، بیانگر جایگاه ایران به عنوان شریک راهبردی و قابل اعتماد است.

وی تصریح کرد: اجرای این رزمایش توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پیام روشنی برای دشمنان داشت و نشان داد که سپاه نیرویی ضدتروریسم و قابل اتکا در تأمین امنیت منطقه است.

امام جمعه ایرانشهر همچنین نسبت به گسترش برخی ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی هشدار داد و افزود: دشمن از این رویدادها برای عملیات روانی استفاده می‌کند و لازم است متولیان امر با قانون‌شکنی‌ها و رفتارهای مغایر با هویت دینی و انقلابی جامعه برخورد جدی داشته باشند.

کد خبر 6686600

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها