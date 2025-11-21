پیشروی نیروهای روسیه در «دونتسک» و «خارکف»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت دفاع روسیه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که روند آزاد سازی شهر کوبیانسک تکمیل شده و نیروهای این کشور موفق شدند روستاهای نووسیولووکا، استاوکی، ماسلیاکووکا و یامبل در دونتسک را آزاد کنند.

در این بیانیه آمده است، علاوه بر مناطق مذکور منطقه پتروبالووکا در خارکف نیز آزاد شده است. طی روزهای گذشته تعداد تلفات نیروهای اوکراینی در برابر نیروهای موسوم به نیروهای جنوب به بیش از هزار و ۱۹۵ تن رسیده است. در محور نیروهای شرق نیز هزار و ۷۹۰ نظامی اوکراینی کشته شده‌اند.

بر اساس این گزارش، نیروهای شرق موفق شده‌اند با نفوذ به مواضع دشمن کنترل ۳۰ کیلومتر از منطقه رادوستنویه در منطقه دنیپروپتروفسک را به دست بگیرند.

وزارت دفاع روسیه همچنین ویدئویی را منتشر کرد که نشان می‌دهد نظامیان این کشور پرچم‌های روسیه را در شهر کوبیانسک در خارکف نصب می‌کنند.