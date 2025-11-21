به گزارش خبرگزاری مهر، کریستینا هایویشن در جلسه شورای امنیت سازمان ملل با موضوع اوکراین گفت که کییف رسماً پیشنویس طرح صلح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را دریافت کرده و آماده «همکاری سازنده» است، اما اوکراین بر «خطوط قرمز» تأکید دارد.
وی اظهار داشت: هرگز هرگونه به رسمیت شناختن اشغال خاک اوکراین و معرفی آن به عنوان خاک روسیه وجود نخواهد داشت. سرزمین ما فروشی نیست.
هایویشن افزود: اوکراین هیچ محدودیتی در حق دفاع از خود یا در مورد اندازه و تواناییهای نیروهای مسلح خود نمیپذیرد و هیچ گونه نقض حاکمیت خود، از جمله حق انتخاب اتحادهایی که میخواهد به آنها بپیوندد را تحمل نخواهد کرد.
نظر شما