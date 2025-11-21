  1. بین الملل
اوکراین: پیش‌‎نویس طرح صلح را دریافت کردیم و آماده همکاری سازنده هستیم

معاون نماینده دائم اوکراین در سازمان ملل اعلام کرد که سرزمین این کشور هرگز برای فروش نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کریستینا هایویشن در جلسه شورای امنیت سازمان ملل با موضوع اوکراین گفت که کی‌یف رسماً پیش‌نویس طرح صلح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را دریافت کرده و آماده «همکاری سازنده» است، اما اوکراین بر «خطوط قرمز» تأکید دارد.

وی اظهار داشت: هرگز هرگونه به رسمیت شناختن اشغال خاک اوکراین و معرفی آن به عنوان خاک روسیه وجود نخواهد داشت. سرزمین ما فروشی نیست.

هایویشن افزود: اوکراین هیچ محدودیتی در حق دفاع از خود یا در مورد اندازه و توانایی‌های نیروهای مسلح خود نمی‌پذیرد و هیچ گونه نقض حاکمیت خود، از جمله حق انتخاب اتحادهایی که می‌خواهد به آنها بپیوندد را تحمل نخواهد کرد.

