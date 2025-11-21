  1. بین الملل
۳۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۲۶

نبرد سنگین پهپادی روسیه و اوکراین

نبرد سنگین پهپادی روسیه و اوکراین

منابع روسی در حالی از سرنگونی ۳۳ پهپاد اوکراینی بر فراز مناطقی از این کشور خبر دادند که نیروی هوایی اوکراین نیز اعلام کرد که ۹۵ پهپاد روسی را ساقط کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، وزارت دفاع روسیه گزارش داد که طی شب گذشته سامانه‌های پدافند هوایی این کشور ۳۳ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف روسیه سرنگون کرده است.

این پهپادها بر فراز مناطقی در روسیه و همچنین بر فراز دریای سیاه رهگیری و منهدم شده اند.

از سوی دیگر نیروی هوایی اوکراین نیز اعلام کرد که ۹۵ پهپاد روس را شب گذشته بر فراز مناطق مختلف این کشور سرنگون کرده است.

گفتنی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت.

ولادیمیر پوتین رئیس حمهوری روسیه سه روز پس از آن، پنجشنبه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) نیز عملیاتی نظامی که آن را «عملیات ویژه» خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو - کی‌یف به رویارویی نظامی تبدیل شد.

آمریکا و کشورهای غربی در پاسخ به این اقدام روسیه، تاکنون تحریم‌های گسترده‌ای را علیه مسکو اعمال و میلیاردها دلار تسلیحات و تجهیزات نظامی به کی‌یف ارسال کرده‌اند.

