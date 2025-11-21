  1. استانها
نماز باران در بشاگرد برگزار شد

بشاگرد_نماز باران با حضور مردم شهرستان بشاگرد و به امامت حجت‌الاسلام و المسلمین سید حسین مومنی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مردم شهرستان بشاگرد در اقدامی معنوی و همدلانه نماز باران را به امامت حجت‌الاسلام و المسلمین سید حسین مؤمنی اقامه کردند.

این مراسم پس از پایان نماز عبادی-سیاسی جماعت برگزار شد و جمع کثیری از مؤمنان با حضور خود، طلب بارش رحمت الهی کردند.

نماز باران یکی از سنت‌های دیرین دینی است که مؤمنان با توسل به خداوند متعال و دعا برای بارش رحمت الهی، در شرایط خشکسالی و کم‌آبی اقامه می‌کنند. حضور اقشار مختلف مردم و وحدت معنوی آن‌ها، نشان‌دهنده اهمیت این سنت در تقویت همبستگی و ایمان جمعی است.

