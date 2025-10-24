نماز طلب باران در شهرکرد اقامه شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی استمرار خشکسالی و کاهش نزولات آسمانی، مراسم معنوی اقامه نماز باران با حضور مؤمنان و دل‌سپردگان به درگاه الهی در مصلی امام خمینی (ره) شهرکرد برگزار شد.

این آئین عبادی با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، روحانیون، مسئولان محلی و خانواده‌ها همراه بود و شرکت‌کنندگان با چشمانی اشک‌بار و دل‌هایی امیدوار، از خداوند متعال طلب رحمت و بارش آسمانی کردند. فضای مصلی آکنده از ذکر و دعا بود و صدای «اللهم اسقنا الغیث» در جای‌جای مراسم طنین‌انداز شد.

نماز باران نماد توکل و بازگشت به ارزش‌های الهی است و باید با اصلاح رفتارهای زیست‌محیطی و مصرف مسئولانه منابع، زمینه‌ساز رحمت الهی باشیم. وی همچنین بر لزوم هم‌افزایی نهادهای اجرایی برای مقابله با بحران کم‌آبی تأکید کرد.