واکنش کاخ سفید به توهین جنجالی ترامپ

سخنگوی کاخ سفید تلاش کرد توهین اخیر ترامپ به یک خبرنگار زن را توجیه کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سخنگوی کاخ سفید برای توجیه توهین اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به یک خبرنگار زن مدعی شد که این توهین بازتاب صراحتی است که به ترامپ کمک کرد تا برای دومین بار در انتخابات پیروز شود!

وی در جریان کنفرانس خبری خود اضافه کرد، رئیس جمهور آمریکا با همه در این اتاق با صراحت و صداقت رفتار می‌کند. شما این موضوع را دیده‌اید. معتقدم که این مسأله یکی از دلایل عدیده ای است که باعث شد مردم آمریکا بار دیگر او را انتخاب کنند.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته به خبرنگاری که در حال پرسیدن سوالی در مورد پرونده‌های مرتبط با «جفری اپستین» مجرم جنسی بود، گفت: «خفه شو، خوک»!

ترامپ سپس در پاسخ به سوالی در مورد مجموعه‌ای از ایمیل‌های منتشر شده در هفته گذشته در خصوص دستورالعمل وزارت دادگستری و ایمیل اپستین مبنی بر اینکه رئیس‌جمهور از قاچاق دختران خبر داشته است، گفت: من چیزی در مورد آن نمی‌دانم.

این اولین بار نیست که ترامپ به خبرنگاران توهین می‌کند، او بارها به خبرنگاران به خصوص خبرنگاران زن با الفاظی رکیک توهین کرده است.

