ترامپ باز هم خواستار برکنار شدن مجری منتقد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، ترامپ پس از آنکه جیمی کیمل مجری برنامه آخر شبی شبکه ای‌بی‌سی، او را برای پرونده اپستین مورد انتقاد قرار داد، دوباره به این مجری حمله کرد.

در حالی که چهارشنبه شب، ترامپ به صورت رسمی مجبور شد تا لایحه‌ای را امضا کند که از وزارت دادگستری می‌خواست سرانجام پرونده‌های مربوط به جفری اپستین، مجرم جنسی محکوم را منتشر کند، با این حال از سوال‌های بی پایانی که از وی در این مورد می‌شود، در امان نبوده است. حتی هفته پیش او به یک خبرنگار زن که از او در این مورد سوال کرد، گفت: «خفه شو، خوک!».

کیمل هم وی را رها نکرده و در مونولوگ برنامه شبانه خود به طعنه گفت: ترامپ این روزها دیگر یک آدم سرحال و شاد نیست و هر بار که از او درباره جفری اپستین سوال می‌شود، عقلش را از دست می‌دهد.

ترامپ پس از آن به این برنامه واکنش نشان داد و از ABC خواست که او را از برنامه کنار بگذارد. رئیس جمهور در شبکه اجتماعی خودش نوشت: چرا ای‌بی‌سی فیک نیوز، جیمی کیمل، یک آدم بدون استعداد و با رتبه‌بندی بسیار ضعیف در برنامه‌های تلویزیونی را روی آنتن نگه می‌دارد؟ چرا سندیکاهای تلویزیونی این را تحمل می‌کنند؟ این پوشش کاملاً جانبدارانه است. این عوضی را از برنامه بیرون کنید!!!

ای‌بی‌سی پیش از این در ماه سپتامبر، کیمل را به دلیل سخنانش پس از قتل چارلی کرک، به مدت یک هفته تعلیق کرده بود. این شبکه تلویزیونی پس از آنکه تهدید شد که کمیسیون ارتباطات فدرال می‌تواند مجوز پخش‌کنندگانی را که «به منافع عمومی خدمت نمی‌کنند» لغو کند، برنامه وی را متوقف کرد. گروه‌های رسانه‌ای نکس‌استار و سینکلر هم به سرعت اعلام کردند که برنامه «جیمی کیمل لایو» را پخش نخواهند کرد.

با این حال کیمل پس از تعلیقش با حمایت بی‌سابقه‌ای مواجه شد و با شروع دوباره برنامه‌اش، اولین قسمت بازگشت او با ۶.۳ میلیون بیننده، پربیننده‌ترین قسمت منظم در تاریخ برنامه‌های کیمل شد.