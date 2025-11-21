آیت الله محامی: بسیج عامل اقتدار و پیشرفت ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی محامی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا (س)، ایشان را مصداق بارز انسان کامل و معیار سنجش اعمال انسان‌ها دانست.

الگوی فاطمی و دفاع از ولایت

امام جمعه زاهدان تأکید کرد: حضرت زهرا (س) الگویی همه‌جانبه، نه تنها برای زنان، بلکه برای همه انسان‌های جویای کمال است؛ از زندگی ساده و زهد، علم و عبادت، تا اخلاق و معنویت، همسری و مادری و مسئولیت اجتماعی فعال. برجسته‌ترین شاخصه زندگی حضرت زهرا (س)، شناخت و تبعیت از ولایت و دفاع تا پای جان از اسلام راستین و امیرالمؤمنین (ع) بود.

وی ایستادگی و مقاومت حضرت در جهاد تبیین و دفاع از حق را الگویی بی‌بدیل خواند.

شیوه‌های دشمن در جنگ اقتصادی

آیت الله محامی در بخش دیگری از خطبه‌ها، با اشاره به تلاش دشمن برای ضربه زدن به اقتدار کشور، به تشریح ابزارهای جنگ اقتصادی دشمن پرداخت.

وی اولین راه را تحریم‌ها و محاصره اقتصادی ظالمانه دانست. همچنین، نفوذ در دستگاه‌ها و ایجاد سیستم‌های غلط، گسترش فساد مالی، رانت‌های گسترده و ایجاد مافیا در اقتصاد (مانند آسیب‌های ناشی از ارز ترجیحی بدون تدبیر)، تخریب فرهنگ کار و تلاش با هدف کاهش بهره‌وری، و ترویج الگوی غلط مصرف از دیگر ابزارهای دشمن برای زمین‌گیر کردن سیستم اقتصادی و ایجاد نارضایتی عمومی است.

راه‌حل‌های مقابله با جنگ اقتصادی

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان راه مقابله با این نقشه‌های دشمن را در چند محور کلیدی دانست:

خنثی‌سازی تحریم: تکیه بر توان داخلی، علم، دانش و تلاش جوانان و دانشمندان برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها.

اصلاح روندهای غلط: اصلاح مقررات دست‌وپاگیر، رفع آسیب‌های سیستم‌ها، و نظارت جدی مسئولان قوا بر دستگاه‌ها برای جلوگیری از نفوذ و اختلال.

مقابله با فساد: فعالیت دستگاه‌های نظارتی و جلوگیری از تحقق فساد، رانت و مافیا در مراحل ابتدایی، و نه پس از وقوع خسارت.

اصلاح فرهنگ کار و مصرف: ترویج فرهنگ کار و تلاش برای بالا بردن بهره‌وری و معرفی و عمل به الگوی مصرف صحیح برای جلوگیری از هدر رفت منابع و ناترازی‌ها.

بسیج: عامل اقتدار ملی

آیت الله محامی در پایان، ضمن تبریک هفته بسیج، این تشکیلات را یکی از عوامل اقتدار ملی و عامل مهم پیشرفت ملی دانست.

وی تأکید کرد: ایمان، اخلاص، ایثار و از خودگذشتگی، فرهنگ بسیجی و عامل قوت کشور است و باید از این ظرفیت عظیم و آماده‌به‌کار در جهاد تبیین، نظارت بر دستگاه‌ها، رفع آسیب‌های اجتماعی و حل مشکلات اقتصادی کشور استفاده شود.