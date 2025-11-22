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۱ آذر ۱۴۰۴، ۹:۲۹

امام جمعه زاهدان به تغییر رویکرد کمیته امداد امام خمینی تاکید کرد

امام جمعه زاهدان به تغییر رویکرد کمیته امداد امام خمینی تاکید کرد

زاهدان- نماینده ولی‌فقیه سیستان وبلوچستان گفت: حمایت از خانواده‌های بی‌نیروی کار وظیفه انسانی و اسلامی است، اما برخی با وجود توان کار، از اشتغال پرهیز می‌کنند تا تحت پوشش کمیته امداد بمانند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محامی در دیدار رئیس هیئت امنای کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور با تشریح شرایط اقلیمی و چالش‌های آبی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: خشکسالی در این استان، به‌ویژه در منطقه سیستان، از حدود بیست سال پیش آغاز شده است.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه طی سال‌های گذشته بارندگی‌ها در جنوب استان مناسب بوده اما در چند سال اخیر با کاهش مواجه شده، بیان کرد: در شمال استان بارندگی وجود ندارد و افغانستان نیز حقابه ایران را پرداخت نکرده است؛ هرچند طبق گزارش‌ها در گذشته نیز حقابه‌ای در کار نبوده و تنها سیلاب‌های مازاد بر سدها به‌عنوان حقابه به سمت استان روانه می‌شده است.

وی گفت: این موضوع از طرح‌های آمریکایی‌ها بوده و اجرای آن نیز بر عهده ترکیه گذاشته شده است و حتی سیمان پروژه توسط آقایان در داخل استان تأمین شده است و ساخت بند کمال‌خان با هدف فشار بر ایران صورت گرفته و تاج این بند به‌گونه‌ای طراحی شده که آب را منحرف کرده و به سمت گودرزه هدایت می‌کند، مگر اینکه دریچه‌های سد باز شود که این امر موجب ایجاد شرایط سخت برای استان شده است.

آیت‌الله محامی اظهار داشت: هرچند کل کشور با مشکل کمبود آب مواجه است، اما شدت این بحران در سیستان و بلوچستان بیشتر و سابقه آن طولانی‌تر است.

وی با قدردانی از خدمات کمیته امداد امام خمینی (ره) در کشور و استان ادامه داد: خدمت‌رسانی به اقشار محروم در ظاهر اقدامی معیشتی و اقتصادی است، اما در باطن فعالیتی فرهنگی و اعتقادی محسوب می‌شود این خدمات از یک سو موجب تقویت دلدادگی مردم به نظام اسلامی و رهبری معظم انقلاب است و از سوی دیگر سبب افزایش امنیت می‌شود.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به نقش مؤثر اقدامات فرهنگی بر امنیت پایدار استان بیان کرد: بارها به مسئولان نظامی یادآور شده‌ام که اگر تنها درصدی از هزینه‌های نظامی به رشد علمی و فرهنگی مردم استان اختصاص یابد، در تحقق هدف مهم امنیت پایدار بسیار مؤثرتر خواهد بود.

وی با بیان اینکه فضای کلی استان و دستگاه‌های نظامی و امنیتی همواره همراهی خوبی در این زمینه داشته‌اند، افزود: این همراهی در دولت‌ها و دوره‌های گذشته نیز وجود داشته و حاصل آن آرامش کنونی استان و همراهی مردم است که نتیجه زحمات و خدمات انجام شده محسوب می‌شود.

آیت الله محامی با اشاره به صبوری مردم استان در برابر مشکلات تصریح کرد: مردم این منطقه با دشواری‌هایی مواجه‌اند که اگر مشابه آن در برخی نقاط دیگر کشور رخ می‌داد، اعتراضات گسترده‌ای به دنبال داشت؛ اما مردم در این استان با نجابت و بردباری برخورد می‌کنند و بخشی از این صبوری به این دلیل است که مردم می‌بینند نسبت به گذشته اقدامات و فعالیت‌های قابل توجهی در استان انجام شده و شرایط با دوران‌های پیشین قابل مقایسه نیست.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت رویکرد اشتغال‌زایی کمیته امداد اظهار داشت: خدمات این نهاد باید به‌گونه‌ای باشد که خانواده‌های تحت پوشش به خودکفایی برسند.

نماینده ولی فقیه با اشاره به اینکه برخی خانواده‌ها فاقد نیروی کار هستند و حمایت از آنان وظیفه انسانی و اسلامی است، بیان کرد: متأسفانه مشاهده می‌شود برخی افراد با وجود داشتن توان کار، از اشتغال اجتناب می‌کنند تا همچنان تحت پوشش کمیته امداد باقی بمانند.

وی افزود: سال‌هاست این موضوع را مطرح می‌کنم و اخیراً نیز فرمانداران منطقه سیستان نسبت به آسیب جدی فرهنگ کار در منطقه هشدار داده‌اند و در بلوچستان هم وضعیت متفاوتی وجود دارد و جوانان به سمت مشاغل کاذب سوق پیدا کرده‌اند و در سیستان فرهنگ مساعده‌گیری رواج یافته است.

آیت‌الله محامی در پایان گفت: لازم است رویکرد کمیته امداد به‌گونه‌ای باشد که افرادی که توان کار دارند و از اشتغال خودداری می‌کنند، طی یک دوره زمانی مشخص از پوشش خارج شوند و در دوره‌ای سه تا پنج‌ساله توانمند گردند تا بتوانند مسیر زندگی خود را پی بگیرند.

وی بیان کرد: این رویکرد کمک می‌کند منابع موجود صرف طرح‌های اشتغال‌زایی شود که خوشبختانه در سال‌های اخیر متنوع و گسترده بوده و قابل تقدیر است.

کد مطلب 6664009

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