آیت الله محامی: دانشجو موتور پیشرفت و بی توجهی به آن زیان بار است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی محامی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زاهدان با استناد به فرازی از رساله حقوق امام سجاد (ع) گفت: اگر فرد توان پرداخت بدهی دارد، تأخیر در ادای آن ظلم است و اگر توان مالی ندارد، باید با گفتار نیکو دل طلبکار را آرام کند تا دو بار او را آزرده نسازد.

امام جمعه زاهدان با بیان اینکه قدردانی از لطف دیگران تنها به مسائل مالی محدود نمی‌شود، افزود: هرکس در مسیر رشد ما نقشی داشته، از استاد و مربی گرفته تا والدین، بر گردن ما حقی دارد و باید با رفتار نیکو پاسخ‌گوی محبت آنان باشیم.

جایگاه زن در خانواه و جامعه

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان، با تبریک سالروز میلاد حضرت زهرا (س) و امام خمینی (ره)، این روز را فرصتی برای بازخوانی جایگاه زن در خانواده و جامعه دانست و گفت: زنان جامعه اسلامی ما با الگوگیری از حضرت زهرا (س)، در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و حتی دفاعی نقش‌آفرینی کرده‌اند و نشان داده‌اند که می‌توان میان حضور اجتماعی و التزام به حجاب و عفاف جمع کرد.

وی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «زن رئیس خانه است»، توضیح داد: ریاست زن تنها به امور مادی محدود نیست؛ مادر متدین، خانه را در جنبه‌های معنوی و تربیتی نیز مدیریت می‌کند و شخصیت فرزندان را می‌سازد.

آیت‌الله محامی با یادآوری نقش مادران در دوران انقلاب و دفاع مقدس گفت: بسیاری از زنان با تربیت معنوی خانواده، همسران و فرزندان خود را به مسیر انقلاب هدایت کردند و در خط مقدم جهاد فرهنگی و اجتماعی حضور داشتند.

وی تأکید کرد: باید قدردان زحمات مادران و همسران بود و تلاش آنان را بی‌پاسخ نگذاشت.

دانشجویان سرمایه بزرگ کشور هستند

نماینده ولی‌فقیه در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک روز دانشجو، دانشجویان را سرمایه بزرگ کشور دانست و گفت: دانشجو باید آزاداندیش، پویا و جویای علم باشد و برای اثرگذاری بر این قشر، باید زبان و نیازهای آنان را شناخت.

وی با اشاره به حدیث پیامبر اکرم (ص) مبنی بر سخن گفتن با مردم در حد فهم آنان، افزود: هدایت و حمایت از دانشجویان، کلید بهره‌گیری از توان جامعه جوان است و اگر از این ظرفیت استفاده نشود، فرصت‌ها به تهدید تبدیل خواهد شد.

شکرگزاری عامل افزایش نعمت و برکت است

آیت‌الله محامی در ادامه به سنت‌های الهی در پیشرفت اقتصادی اشاره کرد و گفت: شکرگزاری چه در گفتار و چه در بهره‌برداری صحیح از نعمت‌ها، عامل افزایش برکت است و اسراف و تبذیر، مصداق کفران نعمت و موجب مشکلات اقتصادی است.

وی با تأکید بر لزوم اصلاح الگوی مصرف در زندگی فردی و اداری افزود: بسیاری از ناترازی‌ها نتیجه مصرف نادرست منابع است.

امام جمعه زاهدان همچنین صبر و نماز را دو راهکار الهی برای عبور از مشکلات دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر گفت: نماز باران باید با احساس نیاز واقعی، خلوص دل و همراه با اقدام عملی اقامه شود تا رحمت الهی جلب شود.