به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله مصطفی محامی در دیدار اعضای شورای شهر زاهدان با اشاره به گزارش ارائهشده درباره اقدامات انجامشده در سطح شهر، بیان کرد: آنچه دوستان مطرح کردند و آنچه انجام شده، مایه خوشبختی و خوشحالی است اما سوال اینجاست که چرا این اتفاقات در سال آخر دوره مدیریت شهری رخ داده است؟
امام جمعه زاهدان با تأکید بر اینکه هر اندازه خدمات بیشتری برای مردم صورت گیرد موجب خرسندی است، گفت: به کمبود منابع اشاره کردید که این مشکلی همیشگی بوده است اما اینکه گفته میشود مردم باید به میدان بیایند، از نظر بنده زمانی محقق میشود که مردم دلگرم شوند و احساس کنند از سوی شهرداری خدماتی واقعی به آنها ارائه میشود و در این صورت پرداخت هزینههای شهرداری را کمکی به ارائه خدمت دانسته و حتماً آن را انجام خواهند داد.
نماینده ولیفقیه در استان با بیان اینکه برخی مسائل نیازمند فرهنگسازی است، افزود: در موضوعاتی مانند جمعآوری زباله، روش شهرها متفاوت است و این امور باید از طریق جنبههای تشویقی و تنبیهی فرهنگسازی شود و محلههایی که عملکرد مناسب دارند باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند و همچنین جنبه تبیینی و تبلیغاتی این اقدامات بسیار مهم است و باید از طریق صدا و سیما و روشهای دیگر اطلاعرسانی مؤثر انجام شود.
وی در واکنش به درخواست رئیس شورای شهر زاهدان مبنی بر اصلاح برخی قوانین که به ضرر مردم تمام میشود اظهار داشت: میتوان جهتگیری کلی را مطرح و از ریاست مجلس خواست که در اینباره تدبیری بیندیشد و اکنون که به لطف خدا سران قوا هماهنگ هستند، این موضوعات باید در جلسه سران قوا مطرح شود تا پیگیری لازم صورت گیرد و اگر قانونی برخلاف منفعت مردم باشد و یا به سود عدهای خاص تمام شود، باید برای اصلاح آن ورود کرد و نمایندگان مجلس نیز به جای دخالت بیجا در عزل و نصبها، باید وظایف قانونی خود را بهدرستی انجام دهند.
امام جمعه زاهدان با اشاره به اینکه در کنار مسئله منابع، مسئله بهرهوری نیز مطرح است، بیان کرد: بارها عرض کردهام مشکل ما بهرهوری است در شهرداری زاهدان گاهی برای زدن یک بیل، چهار ناظر حضور پیدا میکنند که این مدل مدیریت موجب هدر رفت هزینهها میشود.
وی افزود: باید هم بر جذب منابع متمرکز شد، هم بر بهرهوری و هم بر تبیین خدمات برای مردم و چون نیازها زیاد است، حداقل برای دلگرمی مردم باید خدمات توضیح داده شود و از هر فرصتی برای آگاهسازی مردم استفاده کنید تا دلگرم شوند و پای کار بیایند.
آیتالله محامی با تأکید بر لزوم دوری از فرافکنی گفت: اینکه مشکلات به گردن دیگران انداخته شود، پذیرفتنی نیست اکنون دوره پنجساله شورای شهر رو به پایان است و اگر از ابتدا این اقدامات را آغاز میکردید، امروز وضعیت بسیار متفاوت بود و طبیعی است که اکنون کارهای انجامنشده زیاد باشد و نمیتوان این را به گردن افراد دیگر انداخت.
نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان تأکید کرد: اگر واقعاً کار کنید، فردای قیامت پیش خداوند سربلند خواهید بود و انسان ممکن است برای دیگران بهانه بیاورد، اما طبق آیه قرآن: " بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَی نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ وَلَوْ أَلْقَی مَعَاذِیرَهُ " انسان خودش میداند چه کرده است و باید به فکر آن روز باشیم که فرمود: "فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَیَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَهْ" نامه عمل ما به دست راست داده میشود و سربلند خواهیم بود و به همه نشان میدهیم.
نظر شما