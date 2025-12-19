امام جمعه آوج: کسب حلال و رعایت تقوا ضامن برکت در زندگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم موسوی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با دعوت مومنان به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: تقوا، یعنی عمل به واجبات و ترک محرمات، آن چیزی است که انسان را از انحراف و گمراهی نجات می‌دهد.

وی با تأکید بر اهمیت کسب حلال افزود: مالی که انسان با رعایت شرع و اخلاق کسب کند طیب و طاهر است و برکت آن در زندگی انسان جاری می‌شود. در مقابل، خانه‌هایی که شرب خمر، خیانت و حرام در آنها جاری باشد، برکت در آن وجود نخواهد داشت.

امام جمعه آوج در ادامه به موضوع ارث و حقوق دیگران اشاره کرد و گفت: مسأله ارث زمانی معنا پیدا می‌کند که صاحب مال از دنیا رفته باشد و بخششی نکرده باشد. تعدی به اموال و زمین دیگران نیز فردای قیامت پاسخگو خواهد بود.

وی کاسبان حلال را حبیب خدا دانست و تأکید کرد: کسی که در پی کسب و کار حلال باشد، به دنبال گران‌فروشی و احتکار نمی‌رود زیرا می‌داند خداوند شاهد و ناظر اعمال اوست و اثر آن در زندگی خود را خواهد دید.

حجت‌الاسلام موسوی در بخش دیگری از خطبه‌ها به مناسبت‌های پیش‌رو اشاره کرد و گفت: شب یلدا، طولانی‌ترین شب سال، فرصت مناسبی برای عبادت و توجه به بعد معنوی است. همچنین ماه رجب مناسبت‌هایی مانند جمعه ولادت امام علی (ع)، وفات حضرت زینب (س)، ایام البیض و شب لیله‌الرغائب را در خود جای داده است.

وی هفته راهداری را گرامی داشت و خاطرنشان کرد: راهداران در فصل سرما همواره در جاده‌ها حضور دارند و به مردم خدمت می‌کنند.

امام جمعه آوج با یادآوری بارش نزولات الهی از مسئولان استانی و شهرستانی خواستار توجه به افزایش هزینه قبض‌های گاز شد و افزود: این شهرستان در منطقه‌ای سردسیر قرار دارد و لازم است هزینه‌های خانوارها مدیریت شود.

وی در پایان امنیت کشور را یک مقوله مهم دانست و گفت: با حضور و تلاش نیروهای نظامی و انتظامی، امنیت محقق شده و ما باید حافظ و قدردان آن باشیم.