نماز باران در آستان مسجد جمکران اقامه شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اقامه نماز معنوی استقاء با هدف طلب رحمت و نزول باران، عصر روز جمعه ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴ در آستان مقدس مسجد مقدس جمکران برگزار شد.
این مراسم عبادی–معنوی با حضور مؤمنان و عاشقان اهل بیت (ع) و به امامت آیتالله سید مهدی میرباقری عضو مجلس خبرگان رهبری در صحن جامع امام مهدی (عج) اقامه شد.
حجت الاسلام والمسلمین اجاق نژاد تولیت آستان مقدس مسجد جمکران و کشوری از علما و فضلای حوزه علمیه قم و اقشار مختلف مردم خداجو در این نماز حضور یافتند.
اقامه نماز استسقاء از جمله سنتهای اسلامی برای طلب باران و رحمت الهی است که همیشه با استقبال مردم مؤمن همراه بوده و فضای معنوی ویژهای را رقم میزند.
یکی از آداب مستحبی نماز استسقاء، این است که مردم سه روزه روزه میگیرند و در روز سوّم میگیرند که همه روزه با پای برهنه همراه کودکان و سالخوردگان به بیرون شهر روند و زیر آسمان نماز استسقاء بخوانند. توبه مردم از گناهان خود و دست به دعا برداشتن و به صورت دسته جمعی از دیگر شرایط اقامه نماز باران است.
آیتالله سید مهدی میرباقری در خطبههای نماز طلب باران با بیان اینکه انسان در حقیقت محتاج خداست و همه اسباب عالم تنها مجاری فیض او هستند، گفت: اگر انسان همراه انبیا حرکت کند، در ورای اسباب، قدرت الهی را میبیند؛ اما سلطه شیاطین موجب میشود انسان در حجاب اسباب بماند و گمان کند رزق و نیازهایش به دست آنها تأمین میشود.
وی با اشاره به اینکه گاهی خداوند برای بیدار کردن انسان، اسباب را از کار میاندازد، ادامه داد: نباریدن باران، خشک شدن نهرها و دشوار شدن شرایط، برای این است که انسان بداند محتاج خداست و به سوی او بازگردد.
آیتالله میرباقری دستور قرآن برای نزول رحمت را استغفار دانست و اظهار داشت: سنت طلب باران از سنتهای مهم دینی است که در سالهای اخیر دوباره احیا شده و هم آثار معنوی دارد و هم موجب برکت مادی میشود؛ این سنت باید زنده بماند.
وی با اشاره به روایات آخرالزمان و دگرگونیهای طبیعی همچون سیلها، طوفانها و زلزلهها گفت: این حوادث نشانه آن است که بشر باید به اضطرار حقیقی برسد و به سوی خدا و ولیّ او توجه پیدا کند.
