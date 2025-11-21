  1. استانها
  2. قم
۳۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۴۵

نماز باران در آستان مسجد جمکران اقامه شد

نماز باران در آستان مسجد جمکران اقامه شد

قم - نماز طلب باران به امامت آیت‌الله سید مهدی میرباقری، عصر جمعه ۳۰ در صحن جامع مهدوی آستان مقدس مسجد جمکران اقامه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اقامه نماز معنوی استقاء با هدف طلب رحمت و نزول باران، عصر روز جمعه ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴ در آستان مقدس مسجد مقدس جمکران برگزار شد.

این مراسم عبادی–معنوی با حضور مؤمنان و عاشقان اهل بیت (ع) و به امامت آیت‌الله سید مهدی میرباقری عضو مجلس خبرگان رهبری در صحن جامع امام مهدی (عج) اقامه شد.

حجت الاسلام والمسلمین اجاق نژاد تولیت آستان مقدس مسجد جمکران و کشوری از علما و فضلای حوزه علمیه قم و اقشار مختلف مردم خداجو در این نماز حضور یافتند.

اقامه نماز استسقاء از جمله سنت‌های اسلامی برای طلب باران و رحمت الهی است که همیشه با استقبال مردم مؤمن همراه بوده و فضای معنوی ویژه‌ای را رقم می‌زند.

یکی از آداب مستحبی نماز استسقاء، این است که مردم سه روزه روزه می‌گیرند و در روز سوّم می‌گیرند که همه روزه با پای برهنه همراه کودکان و سالخوردگان به بیرون شهر روند و زیر آسمان نماز استسقاء بخوانند. توبه مردم از گناهان خود و دست به دعا برداشتن و به صورت دسته جمعی از دیگر شرایط اقامه نماز باران است.

آیت‌الله سید مهدی میرباقری در خطبه‌های نماز طلب باران با بیان اینکه انسان در حقیقت محتاج خداست و همه اسباب عالم تنها مجاری فیض او هستند، گفت: اگر انسان همراه انبیا حرکت کند، در ورای اسباب، قدرت الهی را می‌بیند؛ اما سلطه شیاطین موجب می‌شود انسان در حجاب اسباب بماند و گمان کند رزق و نیازهایش به دست آنها تأمین می‌شود.

وی با اشاره به اینکه گاهی خداوند برای بیدار کردن انسان، اسباب را از کار می‌اندازد، ادامه داد: نباریدن باران، خشک شدن نهرها و دشوار شدن شرایط، برای این است که انسان بداند محتاج خداست و به سوی او بازگردد.

آیت‌الله میرباقری دستور قرآن برای نزول رحمت را استغفار دانست و اظهار داشت: سنت طلب باران از سنت‌های مهم دینی است که در سال‌های اخیر دوباره احیا شده و هم آثار معنوی دارد و هم موجب برکت مادی می‌شود؛ این سنت باید زنده بماند.

وی با اشاره به روایات آخرالزمان و دگرگونی‌های طبیعی همچون سیل‌ها، طوفان‌ها و زلزله‌ها گفت: این حوادث نشانه آن است که بشر باید به اضطرار حقیقی برسد و به سوی خدا و ولیّ او توجه پیدا کند.

کد خبر 6663669

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها