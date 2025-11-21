به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی نجفی شامگاه جمعه در گفتگو با خبرنگاران ضمن تسلیت ایام فاطمیه و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اعلام کرد: در هفته بسیج امسال، ۳۰ عنوان برنامه با ۱۵۰ محور عملیاتی در سطح پایگاههای بسیج و شهرستان رامسر پیشبینی شده است. رویکرد اصلی برنامهها، برگزاری برنامههای مذهبی و تبیینی متناسب با تقارن این هفته با ایام شهادت حضرت زهرا (س) است.
وی افزود: امروزه بیش از هر زمان دیگر، جامعه ما نیازمند تفکر بسیجی و روحیه ایثار و ولایتمداری است. پاسداران، روحانیون، معلمان، اساتید دانشگاه، اصحاب رسانه و همه اقشار باید به شهدای دفاع مقدس اقتدا کنند. همانطور که شهید چمران، شهید سلیمانی، شهید باقری و دیگر سرداران بهواسطه تفکر بسیجی به اوج رسیدند.
فرمانده سپاه ناحیه رامسر با اشاره به اینکه تفکر بسیجی ریشه در مکتب عاشورا و فرهنگ فاطمی دارد، اظهار کرد: شهدا دنیا را برای خود نخواستند، بلکه برای مردم خواستند. اگر مسئولان ما از این الگوها پیروی کنند، بسیاری از مشکلات فرهنگی و اجتماعی کشور برطرف خواهد شد.
وی همچنین در انتقاد از کمتوجهی برخی دستگاهها به برنامههای ایام فاطمیه، تصریح کرد: برخی برنامههایی که در سطح استان و حتی شهرستان برگزار میشود با روح فرهنگ عاشورایی و تفکر بسیجی تناسب ندارد. مسئولان باید مراقب باشند که برنامهها با هویت دینی و فرهنگی مردم منافات نداشته باشد.
سرهنگ نجفی با اشاره به تقدیم ۲۸۰ شهید در شهرستان رامسر به انقلاب اسلامی گفت: ما باید پاسخگوی خون شهیدانی مانند شهید خلعتبری و شهدای مدافع حرم باشیم. در شهری با این سابقه که خواستگاه حکومت شیعه در دیار علویان است، انتظار میرود همه دستگاهها در مسیر ارزشهای اسلامی و انقلابی حرکت کنند.
فرمانده سپاه ناحیه رامسر در ادامه با بیان نقش بسیج در بحرانهای مختلف کشور از ابتدای انقلاب تاکنون افزود: بسیج همواره در کنار مردم در مواقع بحران و نیاز حضور داشته است. امروز نیز در برگزاری بسیاری از برنامههای فرهنگی و مذهبی، بسیج نقش اصلی را ایفا میکند.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت تقویت تفکر عاشورایی، فاطمی و بسیجی در جامعه، خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم کشور را بهدرستی پاسداری کنیم و این امانت را سالم به صاحب اصلی آن بسپاریم. انشاءالله که شرمنده شهدا نشویم.
