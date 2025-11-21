نخستین دوره «مسیر معلمی» مازندران آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، احسان آهنگر، معاون اقشار سپاه کربلا شامگاه جمعه در افتتاحیه دوره مسیر معلمی ضمن گرامیداشت هفته بسیج، مهم‌ترین ویژگی‌های معلم تراز را ایمان بالا، تقوا، صداقت، شجاعت و مسئولیت‌پذیری عنوان کرد.

وی افزود: توسعه و تعالی تعلیم و تربیت مستلزم وجود روحیه بسیجی و جهادی و پرهیز از دوگانگی گفتار و رفتار در میان معلمان است. امروز معلمان استان مازندران نشان داده‌اند که از این جهت سرآمد هستند.

در ادامه، محمد غلامی پاجی، جانشین سازمان بسیج فرهنگیان استان، ضمن قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری این رویداد، آشنایی معلمان با مفاهیم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و اهداف آن را مهم‌ترین دستاورد برگزاری این دوره دانست.

وی تأکید کرد: رویکرد و راهبرد اصلی سازمان بسیج فرهنگیان، ایجاد فهم مشترک در معنا و مفهوم تحول و آشنایی معلمان با نظام مسائل تعلیم و تربیت است.

علیزاده، معاون تربیت بدنی و سلامت اداره‌کل آموزش و پرورش مازندران، در این مراسم معلمان را تمدن‌سازان ایران اسلامی برشمرد و از حمایت همه‌جانبه اداره‌کل آموزش و پرورش استان مازندران در برگزاری این رویداد خبر داد.

نخستین دوره مسیر معلمی استان مازندران به همت کانون‌های بسیج فرهنگیان شهرستان‌های نکا، بهشهر و گلوگاه و با مشارکت و حضور جمعی از معلمان این شهرستان‌ها در دانشگاه علم و فناوری بهشهر در حال برگزاری است.