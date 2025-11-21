هشدار مدیریت بحران نسبت به افزایش خطر حریق در جنگل های هیرکانی گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی ویشکایی عصر جمعه در گفتگو با رسانهها با بیان اینکه بر اساس پیشبینیهای سازمان هواشناسی طی روزهای آینده شاهد عدم بارش، افزایش دما و وزش باد گرم در مناطق ارتفاعاتی خواهیم بود، گفت: چنین شرایطی زمینه گسترش آتشسوزی در جنگلها و مراتع را تقویت میکند و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه ضروری است.
وی با اشاره به آتشسوزی گسترده اخیر در جنگلهای مازندران و همچنین حادثه امروز در جنگلهای رودبار که با تلاش نیروهای منابع طبیعی، محیط زیست و تیمهای عملیاتی مهار شد، افزود: بخش قابل توجهی از آتشسوزیهای جنگلی ناشی از عوامل انسانی، عمدی یا سهوی است که این مسأله ثروت ملی و میراث ارزشمند هیرکانی را با تهدید جدی مواجه میسازد.
مدیرکل مدیریت بحران گیلان تأکید کرد: فرمانداران، بخشداران، دستگاههای اجرایی مرتبط و نیروهای امدادی باید با آمادگی کامل، افزایش گشتها، رصد میدانی و رعایت نکات ایمنی نسبت به پیشگیری و مدیریت حوادث احتمالی اقدام کنند.
ویشکایی با بیان اینکه جنگلهای هیرکانی «میراث جهانی و امانت نسلهای آینده» هستند، افزود: با آگاهی، آمادهباش و مشارکت مردم و دستگاهها میتوان نقش مؤثری در کنترل و کاهش آتشسوزیها و حفاظت از این سرمایه طبیعی ایفا کرد.
