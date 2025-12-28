محمدعلی ویشکایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیشترین میزان بارش در شهرستانهایی مانند بندرانزلی، رودسر و دیگر نقاط استان ثبت شده است، اظهار کرد: این بارشها تأثیر قابل توجهی در بهبود شرایط منابع آبی استان داشته و امیدواریم با تداوم آن، شاهد احیای آببندانها و آبگیری مناسب سد سفیدرود باشیم.
خسارتهای سال گذشته تکرار نشد
وی با اشاره به خسارتهای سال گذشته ناشی از سیل در شهرستانهایی مانند رودسر و رودبار افزود: در سال گذشته زیرساختها، شبکههای انتقال آب و برق و برخی تأسیسات دچار خسارت شدند، اما امسال تاکنون گزارش خسارت قابل توجهی نداشتهایم.
تصویب حدود ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار جبرانی
مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان درباره اعتبارات جبرانی گفت: ارقام نهایی هنوز بهصورت قطعی ابلاغ نشده است، اما تاکنون حدود ۲۰۰ میلیارد تومان در هیئت وزیران به تصویب رسیده که پس از ابلاغ، جزئیات آن اعلام خواهد شد.
تمرکز ستاد بحران بر پیشگیری و آمادگی
ویشکایی با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه ستاد مدیریت بحران استان تصریح کرد: برگزاری جلسات هماهنگی، آموزشهای تخصصی، بازدیدهای میدانی و رصد آمادگی دستگاههای اجرایی از اولویتهای ماست. همچنین بهزودی مانور بزرگ زلزله با مشارکت بیش از ۷۰ دستگاه اجرایی استان برگزار میشود.
کاهش چشمگیر وسعت آتشسوزیها
وی با اشاره به وقوع برخی آتشسوزیها در پی وزش باد و بیاحتیاطی گردشگران گفت: با وجود ثبت حدود ۲۰ مورد آتشسوزی در سطح استان، به دلیل واکنش سریع فرمانداران و استقرار بهموقع تیمهای امدادی، وسعت این حوادث نسبت به سالهای گذشته بهمراتب کمتر بوده است.
تأکید بر توسعه فرهنگ بیمه
مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان در پایان بر لزوم تقویت فرهنگ بیمه تأکید کرد و گفت: پرداختهای سنتی خسارت حذف شده و بیمه مهمترین راه جبران خسارتهاست. بیمه محصولات کشاورزی با حمایت ۵۰ تا ۸۰ درصدی دولت فرصت مناسبی برای کشاورزان و دامداران است. همچنین حدود ۵۰ درصد منازل استان تحت پوشش بیمه قرار دارند.
وی خاطرنشان کرد: به دستور استاندار گیلان، فرمانداران موظف شدهاند جلسات توجیهی برای کشاورزان و دامداران برگزار کنند تا ارتباط مؤثری میان صندوق بیمه محصولات کشاورزی و بهرهبرداران برقرار شود.
