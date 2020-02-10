به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، خسرو شهبازی درباره آخرین وضعیت جنگل‌های هیرکانی، گفت: طرح «مدیریت پایدار جنگل‌های هیرکانی» در دست مطالعه و بررسی است و به دنبال تصویب نهایی آن هستیم.

وی افزود: در حال حاضر بر اساس تصاویر ماهواره‌ای وسعت جنگل‌های هیرکانی ۲ میلیون و ۴ هزار هکتار است.

شهبازی با اشاره به اینکه جنگل‌های هیرکانی یکی از مهم‌ترین جنگل‌های ایران بوده و از ارزش بسیار بالایی برخوردار است؛ تصریح کرد: خوشبختانه جنگل‌های هیرکانی ثبت جهانی شده و به‌عنوان میراث جهانی محسوب می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه وظیفه ما حفاظت، توسعه و احیا این جنگل‌ها است، ادامه داد: خوشبختانه از دهه ۷۰ به بعد وضعیت جنگل‌های هیرکانی بسیار بهتر شده و اقدامات انجام‌شده در حفظ و احیای آن نقش مؤثری داشته است.

سرپرست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به طرح «مدیریت پایدار جنگل‌های هیرکانی» گفت: این طرح توسط دانشگاه تهران، تربیت مدرس، دانشگاه ساری و دانشگاه گرگان و چند مشاور در دست مطالعه و بررسی است و امیدواریم پس از تصویب نهایی این طرح، با مدیریت پایدار جنگل‌های هیرکانی بتوانیم اقدامات مؤثرتری را انجام دهیم.

شهبازی با بیان این که توسعه، حفاظت و احیا جنگل‌های هیرکانی جزو برنامه‌های سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور است، ادامه داد: در حال حاضر برای حفاظت از جنگل‌های هیرکانی بیش از ۲۶۰۰ نفر نیروی محافظ جذب‌شده و حفاظت این جنگل‌ها را بر عهده دارند.

آتش سوزی جنگل‌های شمال کشور سطحی بوده است

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به آتش‌سوزی جنگل‌های شمال کشور در چند روز اخیر اشاره کرد و گفت: پیش بینی کرده بودیم به دلیل گرمی هوا احتمال آتش‌سوزی در کشور وجود دارد و برای مهار آتش سوزی، نیروهای سازمان جنگل‌ها، مرتع و آبخیزداری در آماده‌باش کامل بودند.

شهبازی درباره میزان خسارت آتش سوزی جنگل‌ها در گیلان، خاطرنشان کرد: در حدود از جنگل‌های این استان دچار حریق شده که این آتش سوزی‌ها سطحی بوده و خسارت چندانی به این جنگل‌ها وارد نشده و امکان بازیابی وجود دارد.

وی یادآور شد: تعداد آتش‌سوزی‌ها از ۱۰ سال گذشته تقریباً یکسان بوده، اما سطح آتش‌سوزی ها به یک‌هشتم کاهش پیداکرده و این کاهش به دلیل افزایش امکانات و نیروی انسانی بوده است.

سرپرست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور بابیان اینکه در زمینه آتش‌سوزی رصد ماهواره‌ای را نیز در اختیار داریم، ادامه داد: تصاویر ماهواره‌ای را روزانه دریافت می‌کنیم و تمام تصاویر آتش سوزی چند روز اخیر به‌صورت برخط به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور ارسال شده و این سازمان سریعاً به استان‌ها برای مهار آتش‌سوزی اطلاع داد.

وی عنوان کرد: اگر بتوانیم تصاویر ماهواره‌ای که در اختیارمان است را آنلاین رصد کنیم؛ می‌توانیم از تخریب، تصرف جلوگیری کنیم و مهار آتش‌سوزی زودتر انجام شود.

شهبازی با بیان اینکه برای این موضوع با چند شرکت مذاکره کرده ایم تا تصرف، تخریب و آتش‌سوزی را همزمان به صورت زنگ هشدار به ما اطلاع دهند، ادامه داد: این موضع سبب خواهد شد تا نیروهای این سازمان سریعاً در منطقه اعلام شده، حاضر شوند و از تخریب و تصرف اراضی جلوگیری کنند.