خدمات‌دهی مترو و خطوط بی آر تی تبریز اول و دوم آذر رایگان شد

تبریز- شهردار تبریز از خدمات دهی رایگان شبکه حمل و نقل ریلی مترو و خطوط BRT طی روزهای شنبه و یکشنبه اول و دوم آذرماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار روز جمعه با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی اعلام اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی مبنی بر افزایش آلاینده‌ها و آلودگی هوا، شهروندان می‌توانند به صورت رایگان از مترو و اتوبوس‌های BRT استفاده کنند.

وی هدف از این تصمیم را کاهش استفاده شهروندان از وسایل نقلیه شخصی عنوان کرد و گفت: بر همین اساس شهروندان تبریزی می‌توانند به طور رایگان از این خدمات استفاده کنند.

به دنبال افزایش ضریب آلایندگی هوا شهردار از شهروندان خواست تا حد امکان از سفرهای غیر ضروری اجتناب و یا از حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

