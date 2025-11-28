  1. استانها
خدمات‌دهی مترو و خطوط BRT تبریز روزهای شنبه و یکشنبه رایگان است

تبریز- در پی تداوم آلودگی هوا و ضرورت کاهش آلاینده ها، شهردار تبریز از ادامه خدمات دهی رایگان مترو و خطوط اتوبوسرانی BRT طی روزهای شنبه و یکشنبه، هشتم و نهم آذرماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار روز جمعه با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به اجرای طرح زوج و فرد تردد خودروها در سطح شهر و همکاری مطلوب شهروندان با این طرح، شهرداری تبریز جهت رفاه حال شهروندان استفاده از ناوگان حمل و نقل ریلی و خطوط بی آر تی را برای روزهای شنبه و یکشنبه، هشتم و نهم آذرماه رایگان اعلام می‌کند.

هوشیار افزود: بر این اساس شهروندان تبریزی می‌توانند روزهای شنبه و یکشنبه، هشتم و نهم آذرماه ضمن اجتناب از استفاده از وسایل نقلیه شخصی، با استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی در کاهش میزان آلودگی هوای شهر یاری گر دستگاه‌های اجرایی باشند.

