صادقی: حمایت از بخش خصوصی و توسعه حمل و نقل ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، احد صادقی ظهر پنجشنبه در آئین رونمایی از خودروی برقی در تبریز با اشاره به لزوم تغییر نگاه مدیریتی نسبت به بخش خصوصی گفت: علاج دردهای کشور ما حمایت از بخش خصوصی است. اگرچه اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامههای توسعه اختیارات و امتیازات خوبی برای این بخش فراهم کردهاند، اما در کف میدان آنگونه که باید از بخش خصوصی حمایت نشده است و این موضوع به سلایق مدیران بازمیگردد. اگر همه مدیران به این باور برسند که بخش خصوصی با پیشفرض برد-برد میتواند کارایی مناسب داشته باشد، قطعاً شاهد پیشرفت خواهیم بود.
وی افزود: در حوزه حملونقل که یکی از وظایف دولت و شهرداریهاست، امروز سهم دولت تنها ۲۰ درصد و سهم شهرداری ۸۰ درصد است. با وجود تلاشهایی که برای نوسازی ناوگان انجام شده، وضعیت حملونقل شهری ما هنوز مطلوب نیست و نیازمند کار بیشتری هستیم. در این مسیر، بخش خصوصی میتواند نقش مؤثری ایفا کند.
صادقی تأکید کرد: فراهمسازی زیرساخت خودروهای برقی ضروری است تا مردم امکان حرکت به سمت خودروهای پاک را داشته باشند. ما در کنار بخش خصوصی آماده هر نوع حمایت زیرساختی هستیم. در قانون هوای پاک نیز تصریح شده که وزارت صمت باید به سمت تولید و توسعه خودروهای برقی حرکت کند.
زیرساختهای خودروهای برقی هنوز در ابتدای راه است
در ادامه مراسم، محمد حسین حسنزاده، مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی نیز با اشاره به اینکه زیرساختهای خودروهای برقی هنوز در ابتدای راه است، اظهار کرد: زیرساختها در مرحله اولیه قرار دارند و باید بهعنوان یک ضابطه شهرسازی در ساختوسازها لحاظ شود. خوشبختانه در برخی مجتمعهای داخل شهر این موضوع بهعنوان آپشن ساختمانسازی دیده شده و قطعاً میتوانیم این زیرساختها را توسعه دهیم.
وی افزود: شهرداری و مدیریت سوخت کشور موظفاند مسیرها و ایستگاههای شارژ را فراهم کنند. اگر در هر مسیر حداقل دو ایستگاه شارژ وجود نداشته باشد، توسعه خودروهای برقی ممکن نخواهد بود. ما میتوانیم در این زمینه پیشگام باشیم. همچنین در دوره اخیر، محدودیت زوج و فرد را اجرا کردیم، اما خودروهای برقی به دلیل نداشتن آلودگی مشمول این محدودیتها نیستند.
حسنزاده با انتقاد از عملکرد خودروسازی داخلی گفت: در قالب سیاستهای انحصاری و سودجویانه، تلاش جدی برای تولید خودروهای برقی در کشور انجام نمیشود و اغلب فعالیتها به مونتاژ محدود است. ما در تبریز گامهایی در این مسیر برداشتهایم و از هر اقدامی که بهرهوری را افزایش دهد و مصرف سوخت فسیلی را کاهش دهد حمایت میکنیم.
وی با اشاره به کاهش کیفیت سوختهای تولیدی افزود: ۷۰ درصد آلودگی هوا مربوط به سوخت خودروهاست. با کاهش کیفیت سوخت، آلودگی نیز افزایش یافته و تنها راه، جایگزینی خودروهای برقی و سوخت پاک است. امیدواریم مسیری که آغاز شده با جدیت ادامه یابد.
