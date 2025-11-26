به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار روز چهارشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به اجرای طرح زوج و فرد تردد خودروها در سطح شهر و همکاری مطلوب شهروندان با این طرح، شهرداری تبریز جهت رفاه حال شهروندان استفاده از ناوگان حمل و نقل ریلی و خطوط بی آر تی را برای فردا رایگان اعلام میکند.
هوشیار افزود: بر این اساس شهروندان تبریزی میتوانند فردا پنجشنبه – ششم آذرماه – ضمن اجتناب از استفاده از وسایل نقلیه شخصی، با استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی در کاهش میزان آلودگی هوای شهر یاری گر دستگاههای اجرایی باشند.
خط یک متروی تبریز از ائل گلی تا شهرک نور لاله اقدام به جابجایی مسافرین میکند. همچنین اتوبوسهای مسیر بیآرتی از راه آهن تا نمایشگاه بین المللی واقع در میدان بسیج همه روزه مسافرین را جابجا میکند.
