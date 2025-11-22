همکاری مجمع خیرین کشور و دانشگاه علوم پزشکی ایران وارد فاز عملیاتی شد

حبیب الله بور بور، رئیس مجمع خیرین کشور، در گفتگو با خبرنگار حوزه اجتماعی مهر، با اشاره به نشست مشترک مجمع خیرین کشور و دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: این جلسه با هدف بررسی راههای هم افزایی و تعریف پروژههای مشترک در حوزه سلامت برگزار شد، نشستی که محور آن ارتقای خدمات درمانی، گسترش عدالت سلامت و رسیدگی ویژه به نیازهای اقشار آسیبپذیر بود.
وی با بیان اینکه، یکی از محورهای مهم این جلسه ارائه گزارش طرحهای جاری مجمع بود افزود: طرح نذر تخصص که به صورت پایلوت برای غربالگری، ارائه خدمات، تشخیص و همکاری در درمان تخصصی به دانشآموزان اجرا شده، از جمله برنامههایی است که مورد توجه طرفین قرار گرفت و بر استمرار و توسعه آن تأکید شد.
رئیس ملی خیرین ایران، پیشنهاد ایجاد هماهنگی میان مجمع خیرین و دانشگاههای علوم پزشکی کشور را از دستاوردهای مهم این نشست دانست و خاطرنشان کرد: این پیشنهاد با محوریت تدوین یک تفاهمنامه مشترک و با نقشآفرینی استاندار تهران مطرح شد و مورد استقبال اعضای جلسه قرار گرفت.
وی بیان کرد: بر اساس توافق اولیه، مقرر شد این همکاری با توجه به حضور عبدالحسین روحالامینی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، تقویت و مسیرهای قانونی و اجرایی آن با همراهی مجلس پیگیری شود.
این چهره فعال در حوزه خیرین تصریح کرد: در بخش دیگری از این جلسه موضوع تشکیل انجمنهای حمایت از بیمارستانهای دانشگاهی با حضور مدیرکل امور خیرین وزارت بهداشت مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به گستردگی بیمارستانهای دانشگاهی در کشور، این اقدام میتواند شبکهای منسجم برای پشتیبانی از نیازهای درمانی و تجهیزاتی ایجاد کند.
وی گفت: همچنین پیشنهاد تشکیل کارگروه ویژهای برای رسیدگی به مسائل ملکی و حقوقی و نیز بهبود فرآیندهای تولید واکسن در انستیتو پاستور ایران مطرح شد، کارگروهی که با حضور مسئولان انستیتو و معاونتهای مختلف وزارت بهداشت میتواند روند اجرای پروژههای حساس، از جمله تولید واکسنهای راهبردی را تسریع کند. به گفته وی، تقویت این توانمندیها میتواند نقش مؤثری در کاهش نیاز به واردات واکسن و جلوگیری از خروج ارز ایفا کند.
رئیس مجمع خیرین کشور، مدیریت بحران، توسعه برنامههای غربالگری و برگزاری رویدادهای جامع سلامت را از محورهای مهم تفاهمنامه نهایی دانست و خاطرنشان کرد: مقرر شده است هفته آینده جلسهای در استانداری تهران با حضور مسئولان ذیربط برگزار شود تا هماهنگیهای لازم انجام گرفته و مسیر اجراییسازی این برنامهها نهایی شود.
وی با اشاره به جلسه جداگانهای که با سازمان اوقاف و مسئولان این نهاد برگزار شد، افزود: پیرو تفاهمنامهای که پیشتر میان مجمع خیرین کشور و سازمان اوقاف به امضا رسیده بود، مقرر شد این تفاهمنامه بهصورت جدی پیگیری و مراحل اجرایی آن تسریع شود. همچنین موضوع تصویب بنیاد خیر و احسان، توسط اعضای حاضر در جلسه مطرح و تأکید شد که این طرح با دقت و حمایت لازم دنبال شود.
وی تصریح کرد: در این نشست همچنین پیشنهاد شد تجلیل از خیرین حقیقی شاخص با عنوان نشان نیکوکاری در دستور کار قرار گیرد تا ضمن تقویت مشارکت مردمی، قدردانی شایستهای از افراد اثرگذار در حوزه خدمات اجتماعی و سلامت به عمل آید.
وی با اشاره به طرحهای تشویقی برای دورههای آینده اظهار داشت: پیشنهاد اعطای جایزه و نشان ملی نیکوکاری به خیرین برجسته، در کنار تقدیر از خانوادهها و سرپرستانی که مسئولیت نگهداری چند فرزند معلول را برعهده دارند، از دیگر موارد مطرحشده بود. وی تأکید کرد که بررسی تخصصی این پیشنهادها در جلسات آینده صورت خواهد گرفت.
