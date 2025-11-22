به گزارش خبرگزاری مهر، محمود رضازاده در دیدار با سرکنسول ترکیه در ارومیه با بیان ظرفیت‌ها و قدمت تاریخی دانشگاه ارومیه گفت: دانشگاه ارومیه با بسیاری از دانشگاه‌های کشور ترکیه تفاهم نامه همکاری دارد.

رئیس دانشگاه ارومیه با اشاره به سفر اخیر خود به کشور ترکیه گفت: طی این سفر با حضور در چند دانشگاه ضمن دیدار با مدیران و اساتید، چند تفاهم نامه همکاری را با این دانشگاه‌ها تمدید نمودیم.

وی افزود: امیدواریم این تفاهم نامه‌ها به قراردادهای همکاری علمی مابین دانشگاه ارومیه و دانشگاه‌های کشور ترکیه منتج شود.

«مسلم آیگون» سرکنسول ترکیه در ارومیه نیز در این نشست ضمن ابراز خرسندی از حضور دانشگاه ارومیه گفت: دانشگاه ارومیه یکی از ریشه دارترین دانشگاه‌های ایران است و ما سعی خواهیم کرد همکارهای مشترک علمی با این دانشگاه داشته باشیم.

در ادامه جلسه بر فرصت‌های مطالعاتی مشترک کوتاه مدت، کارگروه‌های مشترک حل مسائل زیست محیطی و همچنین برگزاری کنفرانس‌های مشترک علمی، پژوهشی تاکید شد.