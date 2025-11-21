مدارس استان تهران تعطیل نیست؛مهدهای کودک و پیش دبستانی تعطیل است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدکمالالدین میرجعفریان، شامگاه جمعه در حاشیه جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران در جمع خبرنگاران از اجرای مجموعهای از اقدامات اضطراری طی روزهای شنبه اول آذرماه تا چهارشنبه ۵ آذرماه در استان تهران به جز فیروزکوه خبر داد.
وی گفت: بر این اساس، کلیه فعالیتهای ورزشی مدارس در فضای باز متوقف شده و کارمندان دارای بیماریهای زمینهای، بانوان باردار و دارندگان کودکان خردسال میتوانند با ارائه مستندات از دورکاری استفاده کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران اضافه کرد: بر این اساس شهرداری تهران از صدور مجوزهای روزانه طرح ترافیک منع شده و فعالیت تولیدی معادن شن و ماسه و همچنین کارخانههای سیمان تهران و سیمان شمال متوقف خواهد شد.
وی گفت: بر اساس این مصوبات، طرح زوج و فرد از درب منازل اجرا و کلیه مهدکودکها و پیشدبستانیهای استان تعطیل شدند.
میرجعفریان افزود: پلیس راهور استان تهران موظف شده از تردد کلیه وسایل نقلیه دارای آلایندگی قابل رؤیت جلوگیری کند، همچنین از روشن ماندن اتوبوسها و مینیبوسها در پایانههای مسافربری جلوگیری خواهد شد.
وی با بیان این که فعالیتهای آموزشی مدارس و دانشگاهها تعطیل نشده است، گفت: مقامات آموزشی استان تهران با استناد به «لزوم حضور دانشآموزان و خسارتهای ناشی از آموزش مجازی» با تعطیلی مراکز آموزشی مخالفت کردهاند.
میرجعفریان تاکید کرد: استفاده از ماسکهای مورد تأیید وزارت بهداشت برای گروههای حساس و شاغلانی که در فضای باز فعالیت میکنند، ضروری است، همچنین پایگاههای سیار فوریتهای پزشکی در مناطق پرتردد مستقر خواهند شد.
وی گفت: بر اساس این مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوا، نظارت بر واحدهای آلاینده و سوخت مصرفی نیروگاهها تشدید شده و تخلف از مقررات به دادستانی گزارش خواهد شد.
میرجعفریان اضافه کرد: کلیه دستگاههای اجرایی موظفند پس از پایان شرایط اضطرار، گزارش اقدامات خود را به استانداری ارائه دهند.
گفتنی است، این مصوبات برای روز شنبه اول آذرماه تا چهارشنبه پنجم آذرماه اجرا میشود.
طبق مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران مدارس تعطیل نیست، اما مهدهای کودک و پیش دبستانی در سراسر استان تهران به جز فیروزکوه تعطیل است و با دورکاری مادران این کودکان موافقت می شود.
