شعبه دوم انجمن خوشنویسی کرمانشاه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر جمعه، آئین گشایش دومین شعبه انجمن خوشنویسی کرمانشاه با عنوان «میرزا محمدرضا کلهر» با حضور علی‌اشرف صندوق‌آبادی قائم‌مقام انجمن خوشنویسان ایران و جمعی از خوشنویسان و هنرمندان در مجتمع فرهنگی و هنری انتظار برگزار شد.

استاد صندوق‌آبادی در این مراسم با تقدیر از حمایت‌های اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، تشکیل این شعبه را گامی ارزشمند در مسیر توسعه هنر خوشنویسی در کرمانشاه دانست و گفت: همه ما واسطه‌ایم برای خدمت به هنری که از قداست و معنویت خاصی برخوردار است و باید در انتقال آن به نسل جدید کوشید.

وی افزود: نگاه علمی، اخلاقی و فرهنگی مدیران استانی نسبت به هنر خوشنویسی سبب می‌شود این رشته اصیل بیش از گذشته رشد یابد و جایگاه هنرمندان کرمانشاهی در سطح ملی تقویت شود.

در ادامه، استاد زمزیا نایب‌رئیس انجمن خوشنویسی کرمانشاه نیز با ابراز خرسندی از آغاز فعالیت شعبه دوم اظهار کرد: این اقدام فرصتی برای تداوم آموزش، تبادل تجربه و گسترش ارتباط با علاقه‌مندان خوشنویسی در مناطق مختلف شهر فراهم می‌کند.

وی تأکید کرد: استقرار شعبه در مجتمع فرهنگی و هنری انتظار، دسترسی هنرجویان و دوستداران خط به کلاس‌ها و برنامه‌های انجمن را آسان‌تر کرده و زمینه‌ساز انسجام بیشتر جامعه هنری کرمانشاه خواهد بود.