انتخاب انجمن خوشنویسان تبریز به عنوان شعبه نمونه کشوری

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته خوشنویسی و در جشن هفتاد و پنجمین سالگرد تأسیس انجمن خوشنویسان، انجمن خوشنویسان شعبه تبریز با لحاظ فعالیت‌های متنوع هنری و آموزشی، در میان شعب مختلف کشور، عنوان «شعبه نمونه» را از آن خود کرد.

یونس نصیری، رئیس انجمن خوشنویسان تبریز روز شنبه در حاشیه این برنامه، به فعالیت‌های متنوع انجمن در سال‌های اخیر، اشاره و خاطرنشان کرد: انتخاب انجمن خوشنویسان تبریز به عنوان شعبه برتر، مرهون همراهی و تلاش تک‌تک اساتید و هنرمندان این انجمن است.

وی اضافه کرد: علاوه بر برگزاری رویدادهای هنری از قبیل نمایشگاه‌ها و جشنواره‌ها، شاخص‌های آموزشی، تعامل انجمن با نهادهای مختلف فرهنگی و فعالیت‌های اجتماعی، از جمله معیارهایی است که انجمن خوشنویسان تبریز در سال‌های اخیر، بالاترین شاخص‌ها را در هر یک، کسب کرده و بر این اساس، به عنوان شعبه برتر کشوری برگزیده شده است.

رئیس انجمن خوشنویسان تبریز، اضافه کرد: همچنین در ارزیابی‌های سراسری انجمن، سرکار خانم خدایی، همکار پرتلاش و هنرمند انجمن نیز به عنوان "کارمند نمونه" در نشست دوره‌ای انجمن خوشنویسان ایران، انتخاب و معرفی شده است.

وی همچنین با اشاره به برگزاری انتخابات شورای انجمن خوشنویسان تبریز، اظهار کرد: برگزاری این انتخابات، علی‌رغم تعداد بالای شرکت‌کنندگان، در کمال دقت و آرامش صورت گرفت و به امید خدا، با انتخاب افراد شایسته و تازه‌نفس، فصل جدیدی در تلاش و تکاپوی انجمن خوشنویسان تبریز خواهد بود.