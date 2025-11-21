  1. استانها
صندوق‌آبادی: آیت‌الله نجومی مجتهد خوشنویسی بود

کرمانشاه – قائم‌مقام انجمن خوشنویسان ایران با حضور بر مزار آیت‌الله سید مرتضی نجوم گفت: این استاد فقید جامع‌الاطراف، در هنر و اخلاق کم‌نظیر بود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اشرف صندوق‌آبادی قائم‌مقام انجمن خوشنویسان ایران عصر جمعه با حضور در مزار آیت‌الله سید مرتضی نجومی، یاد و خاطره این استاد برجسته را گرامی داشت و اظهار کرد: آیت‌الله نجومی از مفاخر کم‌نظیر خوشنویسی ایران بودند که علاوه بر مهارت هنری، شخصیت چندوجهی و والای انسانی داشتند؛ ما افتخار می‌کنیم که در محضر ایشان آموزش دیدیم.

وی افزود: اگرچه در علوم اجتهاد و فقه صاحب‌نظر نیستم، اما از زبان بسیاری از علما شنیده‌ام که ایشان را مجتهدی برجسته در فقه توصیف کرده‌اند. نمونه‌های مکتوب تفسیر قرآن به خط خودشان، به‌ویژه تفاسیر سوره‌های «یوسف» و «یونس»، گواه تلاش طاقت‌فرسای ایشان در حوزه علوم دینی است.

صندوق‌آبادی ادامه داد: در عرصه هنر، آیت‌الله نجومی از ارکان انجمن خوشنویسان ایران بودند و در خط ثلث، نقش مرجع و استاد اجازه‌دهنده را ایفا می‌کردند؛ به جرأت می‌توان گفت ایشان در خوشنویسی به مرتبه اجتهاد رسیده بودند. علاوه بر این، مهارت چشمگیری در تذهیب، کتابداری و نقاشی گل و مرغ داشتند، اما بعد مردمی و تواضع اجتماعی ایشان از هر افتخاری برجسته‌تر بود.

وی خاطرنشان کرد: در مراسم تشییع پیکر ایشان با وجود سرمای شدید، بارش برف و باران، جمعیت عظیمی از مردم حضور یافتند؛ فضایی که مرا به یاد راهپیمایی‌های دوران اوایل انقلاب انداخت. این استقبال و محبت بی‌پایان، نشانه روشنی است که آن بزرگ‌مرد با خودسازی و خدمت به مردم، جایگاهی ویژه نزد خدا و اهل‌بیت (ع) یافته بود.

صندوق‌آبادی در پایان ضمن قدردانی از اهتمام اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه به معرفی مفاخر هنری، از پویش «کرمانشاه با چهره‌های ماندگار» به عنوان اقدامی ارزشمند در پاسداشت این ستارگان فرهنگی یاد کرد.

