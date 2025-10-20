سنقر آماده میزبانی از نخستین جشنواره کشوری خوشنویسی خط تحریری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرستان سنقر در آستانه برگزاری یکی از رویدادهای مهم فرهنگی و هنری کشور قرار دارد؛ مراسم اختتامیه نخستین جشنواره کشوری خوشنویسی خط تحریری با محوریت یادبود استاد فقید عباس بنیعامریان، مدیر اجرایی اسبق انجمن خوشنویسان ایران، روز پنجشنبه یکم آبانماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۴ در کانون امام خمینی (ره) سنقر برگزار خواهد شد.
این جشنواره ملی با حضور استاد علیاشرف صندوقآبادی، نایبرئیس هیئت مدیره انجمن خوشنویسان ایران، و اعضای هیئت مدیره این انجمن، رنگ و بوی ویژهای به خود خواهد گرفت و قرار است به یکی از شاخصترین رویدادهای هنری سال در حوزه خوشنویسی تبدیل شود.
بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، این رویداد به همت انجمن خوشنویسان سنقر و با حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سنقروکلیایی برگزار میشود و با مشارکت انجمن خوشنویسان ایران، فرمانداری شهرستان سنقروکلیایی، شهرداری سنقر و همکاری اداره آموزش و پرورش و اداره کتابخانههای عمومی سنقر همراه است.
هدف از برگزاری این جشنواره، پاسداشت میراث فرهنگی و هنری کشور و زنده نگه داشتن یاد و نام استادان تأثیرگذار خوشنویسی بهویژه زندهیاد بنیعامریان عنوان شده است. مسئولان فرهنگی استان کرمانشاه تأکید کردهاند که برگزاری چنین رویدادهایی میتواند به تقویت جایگاه هنر خوشنویسی و کشف استعدادهای جوان در این عرصه کمک کند.
این برنامه علاوه بر معرفی آثار هنرمندان برجسته، زمینهای برای تعامل میان اساتید و علاقهمندان به هنر خوشنویسی فراهم میکند و قرار است در پایان مراسم از برگزیدگان جشنواره و خانواده استاد فقید بنیعامریان تقدیر شود.
گفتنی است نخستین جشنواره کشوری خوشنویسی خط تحریری به عنوان یک رویداد ملی، گامی مهم در معرفی ظرفیتهای هنری شهرستان سنقر و استان کرمانشاه محسوب میشود.
نظر شما